Troubles bei der Hit-Spielkonsole. Im Weihnachtsgeschäft wird jedenfalls die neue Switch fehlen.

Nach Medienberichten, die neue Switch-Konsole von Nintendo komme erst Anfang 2025 auf den Markt, ist die Aktie des Unternehmens an der Börse in Tokio stark gefallen. Nintendo habe die Spiele-Produzenten informiert, dass die Switch nicht im heurigen Weihnachtsgeschäft in die Geschäfte komme, sondern erst zu Beginn des kommenden Jahres, hieß es. Ein Unternehmenssprecher wollte die Berichte nicht kommentieren. Die Switch ist seit März 2017 im Handel.

Sie kann sowohl zu Hause als auch mit wenigen Handgriffen umgewandelt unterwegs benutzt werden. Vor allem in der Coronapandemie boomte der Verkauf.