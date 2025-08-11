Nur auf dem iPhone: DIESE neue Funktion lässt euch jetzt Filme fühlen

Apple bringt mit einer neuen Funktion in der Apple-TV-App ein ganz besonderes Erlebnis auf das iPhone. Der Trailer zum Rennfilm „F1“ mit Brad Pitt wird dabei nicht nur gezeigt, sondern ist auch spürbar.

Wie das funktioniert und was das für den Film bedeutet, lesen Sie hier.

So funktioniert der haptische Trailer

Das iPhone gibt beim Trailer passende Vibrationen ab, die mit der Action auf dem Bildschirm synchron sind. Dank der sogenannten Taptic Engine fühlt man so zum Beispiel das Motorengeräusch, das Bremsen oder Überholen der Rennwagen direkt in der Hand. Diese gezielten Vibrationen sorgen für ein besonderes Gefühl beim Anschauen.

Diese Funktion ist aktuell nur in der Apple-TV-App und ausschließlich auf dem iPhone verfügbar. Voraussetzung ist iOS 18.4 und ein iPhone-Modell mit Taptic Engine, also fast alle neueren Geräte. Beim Start des offiziellen Trailers zu „F1“ aktiviert sich das haptische Feedback automatisch, wenn die Vibrationen am Gerät eingeschaltet sind.

„F1 – Der Film“: Ein großer Erfolg für Apple

Der Film „F1“ ist nicht nur mit seinem neuen Trailer spannend, sondern auch an den Kinokassen sehr erfolgreich. Weltweit hat der Film bereits mehr als 552 Millionen US-Dollar (rund 520 Millionen Euro) eingespielt. Damit übertrifft er alle bisherigen Filme, die Apple selbst produziert hat, sogar zusammen.

Zudem läuft der Film ab dem 8. August noch einmal in ausgewählten IMAX-Kinos weltweit. Dieses Format bietet ein besonders großes Bild und starken Ton – ein Erlebnis für alle, die den Rennfilm lieber auf der großen Leinwand genießen möchten.