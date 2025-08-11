Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Nur auf dem iPhone: DIESE neue Funktion lässt euch jetzt Filme fühlen
© getty/X

Haptisch

Nur auf dem iPhone: DIESE neue Funktion lässt euch jetzt Filme fühlen

11.08.25, 13:55
Teilen

Apple bringt mit einer neuen Funktion in der Apple-TV-App ein ganz besonderes Erlebnis auf das iPhone. Der Trailer zum Rennfilm „F1“ mit Brad Pitt wird dabei nicht nur gezeigt, sondern ist auch spürbar. 

Wie das funktioniert und was das für den Film bedeutet, lesen Sie hier.

So funktioniert der haptische Trailer

Das iPhone gibt beim Trailer passende Vibrationen ab, die mit der Action auf dem Bildschirm synchron sind. Dank der sogenannten Taptic Engine fühlt man so zum Beispiel das Motorengeräusch, das Bremsen oder Überholen der Rennwagen direkt in der Hand. Diese gezielten Vibrationen sorgen für ein besonderes Gefühl beim Anschauen.

Diese Funktion ist aktuell nur in der Apple-TV-App und ausschließlich auf dem iPhone verfügbar. Voraussetzung ist iOS 18.4 und ein iPhone-Modell mit Taptic Engine, also fast alle neueren Geräte. Beim Start des offiziellen Trailers zu „F1“ aktiviert sich das haptische Feedback automatisch, wenn die Vibrationen am Gerät eingeschaltet sind.

„F1 – Der Film“: Ein großer Erfolg für Apple

Der Film „F1“ ist nicht nur mit seinem neuen Trailer spannend, sondern auch an den Kinokassen sehr erfolgreich. Weltweit hat der Film bereits mehr als 552 Millionen US-Dollar (rund 520 Millionen Euro) eingespielt. Damit übertrifft er alle bisherigen Filme, die Apple selbst produziert hat, sogar zusammen.

 

Zudem läuft der Film ab dem 8. August noch einmal in ausgewählten IMAX-Kinos weltweit. Dieses Format bietet ein besonders großes Bild und starken Ton – ein Erlebnis für alle, die den Rennfilm lieber auf der großen Leinwand genießen möchten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden