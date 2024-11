Nvidias KI-Chip sorgt für Überhitzungsprobleme in Servern

Der US-Konzern soll nun das Design der Racks ändern lassen.

Bei Nvidias neuem Flagschiff-AI-Chip "Blackwell" treten einem Medienbericht zufolge Überhitzungsprobleme in gewissen Servern auf. Wie "The Information" am Sonntag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete, treten die Schwierigkeiten auf, wenn die Prozessoren in Serverschränke - sogenannte Racks - zusammengeschaltet werden, die für 72 der Chips ausgelegt sind.

Der US-Konzern habe bereits mehrfach seine Lieferanten gebeten, das Design der Racks zu ändern, hieß es unter Berufung auf mit der Lösung des Problems betraute Nvidia-Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer. In einer Erklärung an die Nachrichtenagentur Reuters schrieb ein Nvidia-Sprecher, mehrere Arbeitsgänge bei der Technik seien normal und erwartet worden.

Spezialchips von Nvidia sind die Haupttriebfeder des jüngsten Durchbruchs bei der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) wie beim Chatbot OpenGPT des Microsoft-Partners OpenAI. Von "Blackwell" erhoffen sich Nvidia und die Unternehmen der Branche einen weiteren Schub. Allerdings kommt es bei der im März angekündigten neuen Generation zu Verzögerungen, die möglicherweise US-Technologie-Riesen wie Meta, Google und Microsoft betreffen.