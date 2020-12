Österreich bekommt zentrale Rufnummernplattform

Startschuss für neue, öffentlich zugängliche Rufnummernverwaltung erteilt.

Die Rundfunk und Telekom Regulierungsbehörde ( RTR ) hat Ende der Woche den Startschuss für die Umsetzung einer zentralen Datenbank für die Rufnummernverwaltung in Österreich gegeben. Als Basis dient die am 1. Dezember in Kraft getretene RTR-Verordnung (ZR-DBV), welche die Behörde ab sofort zu Testzwecken und zur Durchführung der Initialbefüllung, von den Betreibern die Übermittlung von Daten einzufordern, ermächtigt.

Öffentlich zugänglich

In Zukunft werden alle Daten, die in Zusammenhang mit der Zuteilung, Nutzung und Portierung von allen österreichischen Rufnummern stehen, zeitnah über eine elektronische Plattform von den Betreibern eingemeldet, erfasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. „Die hinter der Plattform stehende Datenbank wurde von uns mit den Marktteilnehmern gemeinsam entwickelt. Wir werden sie 2021 technisch fertig stellen. Nach vorangehenden Tests mit den Betreibern ist für September 2021 der Launch geplant“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, einen groben Fahrplan bekannt.