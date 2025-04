PlayStation 6: Leaks deuten auf tragbare Version hin

Diese könnte Spielern ermöglichen, ihre Lieblingsspiele überall zu spielen, ohne auf die hohe Leistung einer stationären Konsole verzichten zu müssen. Doch trotz des vielversprechenden Designs und der innovativen Technik gibt es einige technische Einschränkungen, die das Spielerlebnis möglicherweise beeinträchtigen könnten.

Sony is reportedly set to launch the PlayStation 6 in late 2027 with two versions: a standard home console and a portable one. Expect 8K resolution at 60fps, powered by AMD’s latest tech. Price estimated at around USD600 (RM2,850). Time to start saving!



Source: Lifewire pic.twitter.com/UTZvOXGMTw