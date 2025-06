Prime-Video ohne Werbung: Mit DIESEM einfachen Trick klappts

Seit dem Frühjahr 2024 hat Amazon Prime Video begonnen, auch zahlenden Kunden Werbeeinblendungen zu zeigen – es sei denn, sie zahlen zusätzlich. Viele Nutzerinnen und Nutzer empfinden diese Entwicklung als störend.

Es gibt jedoch legale Wege, wie sich Werbeunterbrechungen beim Streaming umgehen lassen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Wir zeigen, welche Tricks funktionieren und wo mögliche Einschränkungen liegen.

Werbung bei Prime Video – das hat sich geändert

Seit Februar 2024 blendet Amazon in seinem Streamingdienst Prime Video regelmäßig Werbung ein – selbst für Personen mit bestehender Prime-Mitgliedschaft. Wer Serien und Filme weiterhin ohne Unterbrechung sehen möchte, muss monatlich 2,99 Euro zusätzlich zur Mitgliedschaft zahlen (Stand: Juni 2025).

So umgehen Sie die Werbung legal

Auch wenn die werbefreie Nutzung offiziell kostenpflichtig ist, gibt es Möglichkeiten, die Werbung bei Prime Video legal und ohne Zusatzkosten zu umgehen – zumindest teilweise.

1. Inhalte herunterladen und offline ansehen

Die einfachste Methode: Serien und Filme herunterladen und offline abspielen. Bei heruntergeladenen Inhalten zeigt Amazon keine Werbung.

Runterladen und Offline schauen heißt: Keine Werbung – keine Unterbrechung. © Amazon

So geht’s:

In der Prime Video-App (für Smartphone, Tablet oder Laptop) die Übersichtsseite des gewünschten Titels öffnen.

Auf „Herunterladen“ tippen.

Sprache auswählen (z. B. Deutsch oder Originalton).

Den Download starten.

Die gespeicherten Inhalte finden sich im Bereich „Downloads“ in der App.

Das ganze ist natürlich auch bei einzelnen Folgen einer Serie bzw. Film-Reihe möglich. © Amazon

Wichtig: Diese Möglichkeit gibt es nur in der App – nicht im Webbrowser oder auf Smart-TVs. Außerdem können aus lizenzrechtlichen Gründen nicht alle Inhalte heruntergeladen werden. Zusätzlich ist die Anzahl der gleichzeitig gespeicherten Titel begrenzt – meist auf 15 bis 25 Titel. Alte Inhalte müssen also regelmäßig gelöscht werden, um Platz für neue zu schaffen.

Auch ganze Staffeln können direkt in der App heruntergeladen und offline wiedergegeben werden - ganz ohne Werbung. © Amazon

2. Kinderprofil verwenden

In Profilen, die als Kinderprofil angelegt sind, zeigt Amazon derzeit keine Werbung an. Diese Profile sind speziell für Inhalte mit Altersfreigabe FSK 0 bis 12 gedacht. Inhalte mit FSK 16 oder 18 sind in diesen Profilen nicht sichtbar. Wer also nur Inhalte für jüngere Zielgruppen streamt, kann diese Methode ebenfalls nutzen – zumindest vorübergehend.

Das bringt die kostenpflichtige Werbefrei-Option

Wer die Werbung ganz offiziell loswerden will, kann für 2,99 Euro im Monat (Stand: Juni 2025) die Zusatzoption „Werbefrei“ buchen. Doch auch hier gibt es Einschränkungen: Bei Live-Übertragungen, etwa von Fußballspielen der Champions League, wird weiterhin Werbung gezeigt. Auch innerhalb bestimmter Zusatzkanäle (sogenannte Channels) bleibt Werbung enthalten. Trailer für andere Inhalte werden meist trotzdem eingeblendet – oft ohne Möglichkeit zum Überspringen.

Laut ersten Nutzerberichten lag die Werbedauer zu Beginn bei etwa 2 bis 3,5 Minuten pro Stunde. Inzwischen hat Amazon die Werbemenge offenbar erhöht, teilweise auf 4 bis 6 Minuten pro Stunde. Das liegt zwar unter dem Niveau klassischer TV-Werbung, wird aber dennoch als störend empfunden.