Samsung: Neues Galaxy-Modell sorgt für Rückkehr des wechselbaren Akkus

Samsung bringt ein neues Smartphone-Modell auf den Markt, das mit einem wechselbaren Akku überrascht – ganz ohne Werkzeug.

Samsung stellt mit dem Galaxy XCover 7 Pro ein neues Smartphone vor, das speziell für den Einsatz in herausfordernden Arbeitsumgebungen entwickelt wurde – zum Beispiel auf Baustellen oder in Produktionshallen. Doch auch abseits davon könnte es für viele Nutzerinnen und Nutzer interessant sein. Besonders erfreulich: Der Akku lässt sich ohne Werkzeug austauschen – eine Seltenheit bei aktuellen Geräten.

Robust, praktisch – und mit austauschbarem Akku © Samsung

Das Galaxy XCover 7 Pro wurde so gebaut, dass es auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktioniert. Es gehört zur Kategorie der sogenannten „Outdoor-Smartphones“, die besonders widerstandsfähig sind. Das Gehäuse erfüllt den Schutzstandard IP68. Das bedeutet: Es ist staubdicht und kann sogar dauerhaft in bis zu 1,5 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden – zum Beispiel, wenn es auf einer Baustelle einmal regnen sollte oder das Gerät versehentlich in eine Wasserlache fällt.

Für Baustelle und Alltag: Das neue XCover 7 Pro © Samsung

Damit entkräftet Samsung auch ein oft genanntes Argument gegen austauschbare Akkus: dass durch ein abnehmbares Gehäuse der Schutz vor Wasser nicht gewährleistet sei. Beim XCover 7 Pro ist die Rückseite abnehmbar – und zwar ohne zusätzliches Werkzeug. So lässt sich der Akku bei Bedarf schnell gegen einen vollgeladenen Ersatzakku austauschen, was besonders bei langen Arbeitstagen von Vorteil sein kann.

Solide Technik mit effizientem Prozessor

Im Inneren arbeitet der Snapdragon 7s Gen 3 – ein moderner Mittelklasse-Prozessor, der vor allem auf Energieeffizienz ausgelegt ist. Zwar richtet sich das Gerät nicht an Nutzerinnen und Nutzer, die höchste Rechenleistung benötigen, aber für alltägliche Aufgaben, Messaging, Videos oder berufliche Anwendungen reicht die Leistung locker aus. Der Akku hat eine Kapazität von 4.350 mAh, was laut Hersteller für eine Laufzeit von bis zu 17 Stunden sorgen soll. Geladen wird entweder über den USB-C-Anschluss oder über sogenannte Pogo-Pins an der Unterseite. Diese ermöglichen das parallele Laden mehrerer Geräte in einer Dockingstation – besonders praktisch in Betrieben oder auf Baustellen.

Smartphone mit Köpfchen – und ohne Schraubenzieher. © Samsung ×

Das Display misst 6,6 Zoll (16,76 cm) in der Diagonale, nutzt IPS-Technologie und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Auflösung liegt über Full-HD-Niveau, was für ein klares und flüssiges Bild sorgt – auch bei schnellen Bewegungen. Ein Punkt, den manche vermissen könnten: Der klassische 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, der beim Vorgängermodell noch vorhanden war, wurde beim XCover 7 Pro weggelassen. Wer kabelgebundene Kopfhörer nutzen möchte, muss also auf einen passenden Adapter setzen. Der interne Speicher beträgt 128 GB, kombiniert mit 6 GB Arbeitsspeicher. Per microSD-Karte kann der Speicher auf bis zu 1 Terabyte erweitert werden – ausreichend Platz für Fotos, Videos oder berufliche Daten.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy XCover 7 Pro wird voraussichtlich noch im Laufe dieses Monats erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 609 Euro (Stand: April 2025). Zum Vergleich: Das Vorgängermodell Galaxy XCover 7, das im Vorjahr erschienen ist, ist bereits ab rund 250 Euro erhältlich, bietet allerdings eine schwächere Leistung und keinen Fingerabdrucksensor.