Wenn man die diesjährige World of Samsung in einem Begriff zusammenfassen müsste, wäre dieser wohl "AI".

Samsung setzt im Jahr 2024 auf AI.

Wenn man die diesjährige World of Samsung in einem Begriff zusammenfassen müsste, wäre dieser wohl "AI".

Künstliche Intelligenz ist für Samsung nicht nur ein Buzzword, das jetzt in Mode gekommen ist. Seit bereits 10 Jahren arbeiten 6 der 16 R&D-Abteilungen von Samsung an diversen AI-Funktionen und haben bereits über 3000 Patente in diesem Gebiet angehäuft. Wenig überraschend ist daher die komplette Produktreihe, ob Fernseher oder Backofen, mit AI-Funktionen versehen. Besonderer Fokus liegt hier auf mehr Energieeffizienz und einem verbesserten Nutzererlebnis. Wir haben uns einen Einblick verschafft.

Das neue "Smart heißt" "AI". "Simple" Haushaltsgeräte können jetzt durch AI verbessert werden. Die Kühlschränke der "Family Hub"-Reihe erkennen nicht nur den Inhalt und die Lagerdauer, sondern bieten auch Vorschläge für passende Rezepte basierend auf den Lebensmitteln im Inneren. Das soll nicht nur für ein besseres Nutzererlebnis, sondern auch für weniger Lebensmittelabfall sorgen. Das hauseigene OS "Tizen" soll für jedes Gerät mindestens 10 Jahre lang Updates bekommen und ist danach nicht vom Android Store abhängig. Die neuen Backöfen erkennen automatisch die eingelegten Speisen und überwachen ihren Garzustand, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Die Waschmaschinen können ihre Programme auf Energieeffizienz trimmen, und die Staubsauger können eine Veränderung des Bodens erkennen und ihre Saugkraft entsprechend anpassen.

Die App "SmartThings" soll alle Geräte im Haushalt unter einem Dach vereinen. Hierbei werden nicht nur Samsung-Geräte gesteuert, sondern auch die anderer Hersteller. Laut Samsung deckt die App etwa 80% aller Dritt-Hersteller ab. SmartThings lernt dabei das Nutzerverhalten des Anwenders und steuert dann dank AI die Geräte im Haushalt. Erkennt die App beispielsweise, dass zu Zeiten des Abendessens der Kühlschrank öfter geöffnet wird als zu anderen Zeiten des Tages, kühlt der Kühlschrank nicht sofort, wenn die Tür zugeht, sondern erst, wenn das Abendessen vorbei ist, um Energie zu sparen. Die App erkennt auch den Energieverbrauch aller Geräte und kann durch kluges Optimieren den Energieverbrauch auch senken, wenn der Nutzer das möchte, und den Nutzer warnen, wenn ein unnötig hoher Verbrauch erkannt wird. Es gibt aber auch andere Funktionen. So gibt die App dem Saugroboter bescheid, dass der Nutzer das Haus verlassen hat, und der Roboter nun seine Runden drehen kann. Jene Saugroboter der JetBot-Reihe sollen nun auch schlafende Haustiere und zerbrechliche Gegenstände erkennen und diese umfahren können. Ganz funktioniert das scheinbar noch nicht, war wohl der Vorführeffekt.

Auch bei Samsungs Fernsehern steht AI im Mittelpunkt. Der neue NQ8 Prozessor der dritten Generation soll acht mal so viele neuronale Netze (512 an der Zahl) besitzen wie der vorhergehende. Dabei ist jedes Netz auf eine gewisse Situation abgestimmt. Besonders interessant ist hier das AI Upscaling und die automatische Content-Erkennung. Samsung ist in Sachen 8K ein Vorreiter und es gibt noch kaum Content in 8K, Upscaling ist also ein wichtiges Feature. In der Präsentation wurde ein 1080p-Video auf 8K hochskaliert. In ganzen Zahlen werden hier aus 2 Millionen Pixeln 33 Millionen kreiert. Das Upscaling schaut sehr gut aus und sorgt für ein klar schärferes Bild, das nicht künstlich geschärft wirkt. Ganz fehlerfrei ist das Feature noch nicht, aber es ist eine merkliche Verbesserung zum Upscaling der Vorgängermodelle erkennbar. Die Content-Erkennung soll die Art des wiedergegebenen Videos erkennen und automatisch die für diese Situation beste Einstellung des Fernsehers sowie Optimierung des Bildes in Echtzeit anwenden. Egal ob man nun einen Film, eine Sportsendung oder die Nachrichten ansieht, der Fernseher sorgt für ein stimmiges Bild. Hinzu kommen noch viele barrierefreie Features wie Umrisszeichnung und eine gesprochene Untertitelübersetzung. Eine Stimmverstärkung soll dafür sorgen, dass leise Dialoge auch verstanden werden, wenn im Fernsehzimmer Störgeräusche wie Staubsauger vorhanden sind. Auch im Bereich der Energieeffizienz ist die diesjährige Fernseher-Reihe noch effizienter geworden. Zusätzlich sind die Bildschirme dieser Generation bei gleich wirkender Farbqualität matt, wodurch Reflexionen durch störende Lichtquellen minimiert werden. Auch für Gamer gibt es Neuigkeiten: Die neue Reihe der Fernsehgeräte kann dank AI nun automatisch erkennen, welches Genre gespielt wird und passt automatisch den Gaming-Modus an. Man muss nicht mehr selbst umschalten. Die komplette QN900-Reihe schafft bis zu 240Hz bei einer Reaktionszeit von knapp 5MS. Samsung ist auch nach wie vor der einzige Hersteller, wo die Xbox Gamepass App am Fernseher direkt ohne weiteres Gerät (abgesehen von einem Controller) funktioniert. Nachdem die Geräte immer smarter werden, ist natürlich die Cybersicherheit auch bei Fernsehern wichtig. Samsungs Antwort ist da nach wie vor "Knox". In Anlehnung an den uneinnehmbaren Goldspeicher setzen auch die US-Streitkräfte auf dieses Sicherheitstool, das sowohl auf Software- als auch auf Hardwareebene implementiert ist.

Die Frame-Reihe von Samsung wird vergrößert und ist nun auch in Olivgrün erhältlich. Auch der Art Store wird regelmäßig erweitert. Ganz neu ist der "Music Frame". Dieser ist ein Bluetooth-Lautsprecher in der Verkleidung eines Bilderrahmens. Interessant dabei ist die Möglichkeit, bis zu fünf Music Frames zu synchronisieren oder bis zu zwei Geräte mit dem Fernseher zu verbinden. Das Bild im Rahmen kann selbstverständlich ausgetauscht werden.

Vermisst haben wir leider den transparenten Micro-LED Bildschirm von Samsung, den man auf der CES ja schon gesehen hat.

Der Star der Show ist das neue Galaxy Flaggschiff S24, das dank AI das wohl größte Quality-of-Life-Upgrade bekommen hat. So ist das Handy dazu imstande, eine komplette Konversation aufzuzeichnen, einzelne Personen in dieser Konversation zu erkennen, und am Ende das komplette Gespräch mit seinen wichtigsten Punkten zusammenzufassen. Ein wahrer Gamechanger für lange Meetings. Samsungs CMO Benjamin Braun zeichnete damit seine komplette Keynote auf. Samsung ist auch der erste Dritthersteller, der das Google-Feature "Circle to search" implementiert. Man kreist ein Objekt wie eine Zimmerpflanze in einem Foto ein und bekommt sofort alle Infos dazu auf den Bildschirm. Es funktioniert erschreckend gut. Hinzu kommt eine starke Kamera mit bis zu 200 Megapixeln, einem bis zu 10-fachen Zoom und einer generativen AI-Bildbearbeitung. Für Reisende ist das "Live Translate" sicher sehr interessant. Das S24 ermöglichte jedem Besucher, einen Café auf koreanisch zu bestellen. Bis zu 13 Sprachen sind momentan unterstützt, mit manchen Dialekten gibt es aber noch Schwierigkeiten. Preislich bewegt sich das S24 je nach Version zwischen 900 Euro für das S24 mit 128 GB und 1800 Euro für das S24 Ultra mit 1 TB. Eine klare Kampfansage an das iPhone.

© Samsung ×

Nach der diesjährigen Word of Samsung hat die Firma Samsung definitiv bewiesen, dass sie das AI-Zeitalter ernst nehmen und noch einiges vorhaben. Wir sind gespannt und bleiben dran.