Saturn-Onlineshop ist schon Geschichte

Umwandlung in MediaMarkt geht in die finale Phase - Top-Angebote zum Abschied.

Wie berichtet, werden ab 1. Oktober alle Saturn-Filialen zu MediaMärkten . Die Fusion zu einer einzigen Elektrotechnikkette geht also in die finale Phase. In einem Bereich ist sie sogar schon abgeschlossen. Denn der Saturn-Onlineshop ist bereits Geschichte und wurde schon in MediaMarkt "umgewandelt". Hier gibt es jedoch keine Einschränkungen. Das gesamte ehemalige Saturn-Angebot ist auch hier verfübar.

Top-Angebote zum Abschied

Durch die Markenzusammenführung finden die Kunden ab Donnerstag MediaMarkt über 50 Mal in Österreich. Bis 30. September gibt es aber in den Saturn-Filialen vor Ort noch vergünstigte Abverkaufsangebote beim großen Umbau-Finale. Auf einige Produkte gibt es zum Abschied sogar die Mehrwertsteuer geschenkt. Laut Saturn entspricht das einer effektiven Ersparnis von 16,67 Prozent. Wichtig: Alle bisherigen Services und Ansprüche von Saturn bleiben aufrecht und werden von MediaMarkt übernommen — von Garantien und Reparaturen bis zu Umtausch, Gutscheinen etc.

Neue Angebote zum Start?

Und wer die bisherige Marketingstrategie von MediaMarkt und Saturn verfolgt hat, wird wohl kaum überrascht sein, wenn es am 1. Oktober zum Start der fusionierten Marken erneut zahlreiche Angebote geben wird. Spätestens am Donnerstag werden die Kunden sehen, was sich MediaMarkt zum alleinigen Start einfallen lassen hat.

