Für sein neues Aushängeschild hat sich der US-Konzern eine exponierte Lage ausgesucht.

Apple-Produkte werden oft auch gerade wegen ihres schlichten, aber dennoch edel wirkenden Designs gekauft. Der US-Konzern legt jedoch bei seinem gesamten Markenauftritt großen Wert auf eine ansprechende Optik. Absolutes Highlight markiert dabei natürlich die riesige Konzernzentrale im „Ufo“-Look . Bei den Apple Stores war bisher der gläserne Kubus in New York das Aushängeschild. Doch das hat sich nun geändert.

Schwimmende Kugel

Apple eröffnet in Singapur nämlich ein Geschäft, das es bei dem Konzern in dieser Art und Weise noch nie gegeben hat. Zum einen steht der neue Apple Store direkt auf dem Wasser, zum anderen setzt er auf eine Kugelform, die von außen (noch) keine Blicke ins Innere erlaubt. Aktuell ist die Kugel nämlich noch mit einer Folie beklebt. In der Nacht sticht das rot beleuchtete Apple-Logo besonders hervor. Im Inneren dürften die Arbeiten mit Hochdruck laufen.

Absolute Top-Lage

Neben dem Design ist auch die Lage äußerst exponiert. Der neue Apple Store steht nämlich in der Bucht direkt vor dem weltberühmten Resort Marina Bay Sands, das u.a. ein Hotel, einen Infinity-Pool am Dach, Casinos, eine Shopping-Mall und zahlreiche Restaurants bietet. Künftig streiten die beiden Bauwerke also um die Blicke der Touristen und Einheimischen. Wobei dabei der Nobelschuppen allein schon wegen seiner Größe klar im Vorteil ist. Aber auch der neue Apple Store sticht in der ohnehin sehr modernen Architektur von Singapur heraus.

Eröffnung erfolgt in Kürze

Apple hat zu seinem neuen Store, der offiziell Apple Marina Bay Sands heißt, bereits eine eigene Website eingerichtet. Dort wird nicht nur die baldige Eröffnung angekündigt, sondern es gibt auch coole Wallpapers (für iOS und macOS) zum Herunterladen.

