× Snapchat-Ausfall: Tausende Nutzer melden Probleme

Am Mittwochnachmittag kam es bei Snapchat zu massiven Problemen. In einigen Ländern war die beliebte Foto- und Video-App offenbar völlig down.

Wie ein Blick auf allestörungen.at zeigt, ist/war auch Österreich von dem Ausfall betroffen. Tausende Nutzer berichteten von Problemen und auch international kam es zu Ausfällen. Snaps wurden nicht mehr gesendet und Storys konnten nicht gepostet werden.

Snapchat wendete sich via Twitter an seine Nutzer. Im offiziellen Tweet des Support Teams heißt es, dass es momentan Probleme gäbe: "Wir gehen der Sache nach!"

We’re aware that some Snapchatters are having issues using the app right now - hang tight, we’re looking into it!