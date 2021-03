So beeinflusste Corona Apple, Microsoft und Co.

Rückblickend auf das Jahr 2020, stechen Corona bedingte Veränderung im Technologie Sektor besonders hervor.

Rückblickend auf das Jahr 2020, stechen Corona bedingte Veränderung im Technologie Sektor besonders hervor.



Seit der Entdeckung des SARS-CoV-2 am 07.Jänner 2020 in China/Wuhan und dem offiziellen Ausruf einer Pandemie am 11.März 2020 durch die WHO, hatten die darauf folgenden Ereignisse zunächst einen negativen Einfluss auf die Tech-Märkte, nicht aber auf den zuvor prognostizierten Trend der globalen Internetnutzung. Durch die vielen Maßnahmen, sowie Lockdowns die weltweit ausgetragen wurden, um die Pandemie im Keim zu ersticken, übernahm das Internet als Pandemie sicheren Kommunikationskanal endgültig die Oberhand. Die schlechte Stimmung an den Märkten konnte dem Digital/IT-Sektor bei diesem Trend nicht mehr weiter Schaden anrichten und gab sich diesem bis Herbstbeginn 2020 und bis dato geschlagen.



Mit unserem insgesamt dreiteiligen Plus Bericht, wollen wir uns dem Tech Bereich widmen und oe24Plus Abonnenten so in den Nukleus dieser Thematik begleiten.