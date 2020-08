So enttarnt man unbekannte Anrufer

Viele heben bei fremden Nummern gar nicht ab – so findet man den Anrufer heraus.

Erscheint eine unbekannte Rufnummer am Display, kommt es bei vielen Handy-Nutzern zu einem unguten Gefühl. Häufig stellt sich dann sogar die Frage, ob man den Anruf überhaupt annehmen soll. Da die meisten Privatpersonen ihre Handynummer gegenüber Telefonbuchanbietern nicht preisgeben, lässt sich im Nachhinein auch auf diesem Weg nicht herausfinden, wer eigentlich angerufen hat.

Wem gehört die Nummer?

Es gibt jedoch einen Trick, dank dem man gute Chancen hat, herauszufinden, wem die Nummer eigentlich gehört. Einzige Voraussetzung ist, dass der Anrufer und man selbst WhatsApp nutzt. Da der Messenger-Dienst derart weit verbreitet ist, stehen die Chancen dafür ziemlich gut. Speichert man die unbekannte Nummer nämlich in seinem Telefonbuch unter irgendeinem Begriff (z.B. Unbekannter Anrufer oder Max Mustermann) ab, findet man die Nummer unter diesem Namen dann auch in den eigenen WhatsApp-Kontakten.

WhatsApp gibt konkrete Hinweise

Dort haben die meisten Nutzer ein Profilbild hinterlegt. Ist das auch beim Anrufer mit der unbekannten Nummer der Fall, sieht man schon einmal wie der Anrufer oder die Anruferin aussieht. Handelt es sich dabei um einen Bekannten, weiß man sofort, wer sich hinter der Nummer verbirgt. Weitere Aufschlüsse kann auch der WhatsApp-Status geben. Hier posten die Nutzer gerne, was sie in letzter Zeit so gemacht haben. Auch das kann beim Enttarnen der unbekannten Nummer helfen.

Nicht bei unterdrückten Nummern

Bei einer unterdrückten Nummer funktioniert der Trick leider nicht. Denn bei einem solchen Anruf wird keine Handynummer angezeigt, weshalb man diese auch nicht im Adressbuch speichern kann.