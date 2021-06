Software-Pionier McAfee tot in Gefängnis-Zelle gefunden

Der Gründer des Sicherheits-Software-Herstellers McAfee ist tot in seiner Gefängniszelle in Barcelona aufgefunden worden.

Spanien. John McAfee (75) ist tot in seiner Zelle gefunden worden, wie das katalanische Justizministerium bestätigte. Zunächst berichtete die Zeitung "El Mundo" über den Todesfall. Möglicherweise handle es sich um Selbstmord, hieß es in einer Erklärung. Die Leiche des 75-Jährigen wurde nur Stunden nachdem das Oberste Gericht Spaniens grünes Licht für die Auslieferung des 75-Jährigen an die USA gegeben hatte, gefunden.

Der Software-Pionier McAfee war 2020 am Flughafen von Barcelona festgenommen worden. In den USA werden dem britisch-amerikanischen Programmierer Steuervergehen vorgeworfen.

In einer Auslieferungsanhörung erklärte McAfee, die Vorwürfe gegen ihn seien politisch motiviert.

Mehr dazu in Kürze ...