Im Vorjahr hat WhatsApp nach harscher Kritik die Weiterleitung von Nachrichten in Indien massiv eingeschränkt. Davor war es durch das Weiterleiten von Falschnachrichten über den Messenger-Dienst zu Lynchmorden und gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Laut einem Bericht wird die Einschränkung nun weltweit eingeführt.

5- statt 20-mal

Wie die BBC berichtet, dürfen Nachrichten in WhatsApp-Gruppen in Zukunft weltweit nur mehr fünfmal weitergeleitet werden statt bisher 20-mal. Da eine Gruppe maximal 256 Mitglieder haben kann, reduziert sich die maximal mögliche Weiterleitung also von 5.120 auf 1.280 Nutzer.

Markierung

Mit der Einschränkung führte WhatsApp auch die Anzeige für weitergeleitete Nachrichten ein. Diese Änderung kam sofort weltweit zum Tragen. Seit dem werden auch bei uns weitergeleitete Nachrichten mit dem Hinweis „weitergeleitet“ markiert.

