Erste Infos zur nächsten Version des mobilen Apple-Betriebssystems.

Derzeit ist Apple zwar stark damit beschäftigt iOS 14 mit Updates zu versorgen , doch die nächste Version des mobilen Betriebssystems wirft bereits ihren Schatten voraus. Kein Wunder, schließlich wird iOS 15 bereits im Juni 2021 auf der jährlichen Entwicklerkonferenz (WWDC) vorgestellt. Die Apple-Entwickler arbeiten also aktuell mit Hochdruck an der neuen Software.

Fliegen iPhones aus dem Update-Programm?

Für die iPhone-Nutzer stellt sich vor der Präsentation einer neuen iOS-Version immer die Frage, ob ihr Smartphone das große Update auf die neue Version noch erhalten wird. Bei iOS 14 gab es diesbezüglich keine bösen Überraschungen. Alle iPhones, die iOS 13 unterstützt haben, waren auch mit iOS 14 kompatibel. Bei iOS 15 dürfte das etwas anders aussehen.

Kein Update für drei Geräte

Laut der in Sachen Apple stets sehr gut informierten Techseite The Verifier sollen nämlich gleich drei iPhone-Modelle das Update auf das neue Betriebssystem nicht mehr erhalten. Konkret soll es sich dabei um das iPhone SE (2016) sowie das iPhone 6s und 6s Plus handeln. Diese Smartphones sollen nicht mit iOS 15 kompatibel sein.

Diese iPhones bekommen iOS 15

Wenn sich der Bericht bewahrheitet, bekommen – neben den noch nicht vorgestellten 2021er-Modellen (iPhone 13) - also folgende iPhones das Update auf iOS 15:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Verfügbarkeit

Die offizielle Präsentation von iOS 15 wird auf der WWDC 2021 stattfinden. Apple Entwicklerkonferenz geht normalerweise immer im Juni über die Bühne. Die Veröffentlichung erfolgt dann im Herbst mit dem Start der neuen 2021er-iPhones. Welche neuen Funktionen das mobile Betriebssystem bringen wird, ist noch nicht durchgesickert.