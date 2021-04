Messengerdienst führt eine praktische Vorschaufunktion für das Verschicken von Fotos ein.

Bei WhatsApp steht einmal mehr eine größere Design-Änderung bei den Chats ins Haus. Der Messenger-Dienst bringt ja laufend neue Funktionen , die den Nutzern mehr Möglichkeiten oder eine einfachere Handhabung bringen sollen. Das neueste Feature ist nicht nur praktisch, sondern wertet auch die Optik auf.

Neue Vorschaufunktion bei Fotos

Laut einem Bericht von WABetaInfo wird die neue Funktion bereits in den WhatsApp-Versionen für Android und iOS getestet. Konkret wird dabei in Chatnachrichten die Foto-Vorschau deutlich verbessert. Verschickt man derzeit ein Foto, sieht man von diesem nur einen kleinen Ausschnitt:

© WABetaInfo ×



Wie ein Screenshot der Beta-Version zeigt, ist bei der neuen Funktion hingegen deutlich mehr von dem Foto zu sehen. Das sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch ziemlich praktisch:

© WABetaInfo ×



Verfügbarkeit

Wann die neue Vorschau-Funktion in Chats in die finale Version von WhatsApp Einzug hält, ist noch nicht klar. Da sie aber bereits in weit fortgeschrittenen Beta-Versionen enthalten ist, geht WABetaInfo davon aus, dass es nur noch wenigen Wochen dauern dürfte.