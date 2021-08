× WhatsApp revolutioniert Antwort-Funktion in Chats

Das neue Feature werden wahrscheinlich alle Nutzer des Messenger-Dienstes verwenden.

WhatsApp hat in den letzten Wochen viele neue Funktionen gestartet, die teils gravierende Neuerungen mit sich brachten. Dazu zählen u.a. Fotos und Videos die man nur einmal ansehen kann , der Multi-Geräte-Support (aktuell nur als Beta) oder der Import von iOS-Chats zu Android . In Kürze dürfte eine weitere Funktion hinzu kommen, die die Kommunikation der Nutzer ziemlich stark verändern dürfte.

Feature von Facebook und Instagram

Bisher konnte man auf Nachrichten, die nicht unbedingt beantwortet werden müssen, einfach ein oder mehrere Emoji(s) zurückschicken. Lässt man eine Nachricht komplett unbeantwortet, kann das schnell unsympathisch wirken. Doch nun hat sich WhatsApp für derartige Situationen etwas einfallen lassen bzw. hat sich eine bewährte Funktion von seinen Konzernschwestern Facebook, Facebook Messenger und Instagram abgeschaut. Hier kann man auf Kommentare oder Direktnachrichten einfach mit Reactions reagieren. Sei es der Daumen hoch, ein lachendes, wütendes oder weinendes Emoji oder ein Herz. Mit einer derartigen Reaktion weiß der Absender sofort, dass man die Nachricht gelesen hat und was man von ihr hält.

Reaktion als WhatsApp-Antwort

Wie WABetaInfo berichtet, will nun auch WhatsApp solche Reactions einführen. Empfänger könne künftig auf (banale) Nachrichten einfach reagieren, ohne eine separate Nachricht verfassen zu müssen. Erste Tests würden bereits laufen. Welche Reaktionen (Emojis, Daumen hoch, Herz, etc.) den Nutzern letztendlich zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht klar. Hier dürfte sich WhatsApp aber an Facebook orientieren. Hier stehen derzeit dies Möglichkeiten zur Wahl:

© oe24 ×

Fazit

Sollte die Testphase positiv verlaufen und die Funktion für alle WhatsApp-Nutzer freigeschaltet werden, dürfte sie von so ziemlich allen Usern verwendet werden. Denn eine einfache Reaktion auf eine Nachricht ist extrem praktisch. Der Empfänger muss keine separate Antwort verfassen, wird dennoch nicht als unsympathisch abgestempelt und der Absender weiß auch ohne aktivierter Lesebestätigung, dass man die Nachricht gesehen hat und was man von ihr hält.