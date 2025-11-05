Speziell für Gamer: DIESES neue Smartphone hat sogar Schultertasten

Der Hersteller Ayaneo, bisher vor allem für seine Gaming-Handhelds bekannt, plant offenbar den Schritt in die Welt der Smartphones. In einem kurzen Video auf YouTube wurde das neue Gerät angekündigt.

Technische Details sind bislang kaum bekannt, doch zwei Besonderheiten lassen sich bereits erkennen.

Schultertasten für mobiles Gaming

Das Ayaneo-Smartphone soll über Schultertasten verfügen. Diese ragen leicht aus dem Gehäuse heraus, was darauf schließen lässt, dass es sich um echte, physische Buttons handelt. Jede Seite scheint zwei Tasten zu besitzen, was besonders bei vielen Spielen von Vorteil sein dürfte. Mit dieser Ausstattung verfolgt Ayaneo einen klaren Ansatz: das Smartphone soll sich auch für intensives Gaming eignen. Ayaneo hat bereits Erfahrung im Bau von Handhelds, daher überrascht es nicht, dass der Hersteller auf physische Buttons setzt, um die Steuerung von Spielen komfortabler zu gestalten.

Ein weiteres erkennbares Detail im Video ist die Kamera. Sie scheint aus zwei Objektiven zu bestehen und verfügt über einen LED-Blitz. Auffällig ist, dass die Kamera bündig im Gehäuse sitzt, ein Feature, das bei vielen aktuellen Smartphones nicht mehr üblich ist.

Erscheinungstermin noch unklar

Wann das Gerät erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Video spricht Ayaneo lediglich von einer Veröffentlichung „bald“. Interessierte Nutzer haben die Möglichkeit, sich in einem Discord-Chat anzumelden, um Informationen zum Entwicklungsstand direkt vom Hersteller zu erhalten.

Subtiles Design

Abgesehen von den Schultertasten wirkt das Smartphone relativ unauffällig. Dieses Design erinnert an die Strategie von Asus bei den ROG Phones in den letzten Jahren: Gaming-Smartphones, die weniger auffällig wirken und mit dezenten Details punkten. Ayaneo scheint diesen Ansatz weiterzuführen.