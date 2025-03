× Switch 2: DIESES geheime Detail zeigt Nintendo jetzt schon

Kurz vor der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch 2 sorgt ein bisher verborgenes Detail für Aufsehen: der mysteriöse C-Knopf.

In den letzten Tagen vor der großen Präsentation der Switch 2 hat Nintendo neues Bildmaterial veröffentlicht. Dabei fällt ein besonderes Detail ins Auge: der sogenannte C-Knopf.

Nintendo enthüllt neues Detail der Switch 2

Während dieser Button zuvor bewusst im Verborgenen gehalten wurde, rückt er nun in den Fokus der aktuellen Marketingkampagne. Nintendos hauseigene neue News-App "Nintendo Today" zeigt in einem kurzen Video die Switch 2, wobei die C-Beschriftung deutlich hervorgehoben wird - dies war so vorher nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: Im ersten Trailer zur Nintendo Switch 2, der am 16. Jänner dieses Jahres veröffentlicht wurde, war jene Taste in der selben Szene noch blank:

© YouTube: Nintendo DE ×

Das Nintendo nun selbst offiziell den C-Knopf prominent bewirbt, lässt das Rätselraten um dessen Funktion neue Dimension erreichen:

Spekulationen über Funktion

Obwohl Nintendo bestätigt hat, dass es sich bei dem neuen Button um einen C-Knopf handelt, bleibt seine genaue Funktion weiterhin unklar. Verschiedene Theorien kursieren in der Gaming-Community:​

Chat-Funktion: Einige vermuten, dass der C-Knopf für "Chat" steht und den Zugang zu Sprach- oder Textchats ermöglicht, um die Kommunikation zwischen Spielern zu verbessern. ​

Connect-Modus: Eine andere Theorie besagt, dass der Knopf einen Verbindungsmodus aktiviert, um die Konsole ohne Dock direkt mit dem Fernseher zu koppeln.​

Cursor-Steuerung: Es wird auch spekuliert, dass der C-Knopf eine Mauszeiger-Funktion aktiviert, die eine präzisere Navigation im Menü oder in bestimmten Anwendungen ermöglicht.​

Offizielle Präsentation am 2. April

Die endgültige Klärung über die Funktion des C-Knopfes wird voraussichtlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nintendo plant, die Switch 2 am 2. April in einer umfassenden Direct-Präsentation vorzustellen. Neben der Enthüllung des C-Knopfes erhoffen sich Fans auch Informationen zum Preis und zum Veröffentlichungsdatum der neuen Konsole.​