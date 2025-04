Switch-Eklat: Wirre Preis-Politik verärgert Fans

Mit der Vorstellung der Nintendo Switch 2 sorgt Nintendo für viel Gesprächsstoff – nicht nur wegen technischer Neuerungen, sondern vor allem wegen der Preise.

Fans hatten mit höheren Kosten gerechnet, doch die tatsächlichen Beträge liegen über den Erwartungen. Besonders die Spielepreise sorgen für Unmut.

Verkaufsstart der Nintendo Switch 2 steht kurz bevor

Am 5. Juni bringt Nintendo den Nachfolger der erfolgreichen Switch auf den Markt. Damit sind es nur noch wenige Wochen bis zur Einführung der neuen Konsole. Wer nicht so lange warten will, kann sie bereits jetzt vorbestellen.

#NintendoSwitch2 erscheint am 5. Juni. Ihr könnt zwischen zwei Optionen wählen.



► Nintendo Switch 2

► Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (digital) pic.twitter.com/WEsRkDklV4 — Nintendo DE (@NintendoDE) April 2, 2025

Besonders auffällig: Nintendo verlangt für das Paket bestehend aus Konsole und dem Spiel Mario Kart World stolze 509,99 Euro. Das hat in sozialen Netzwerken schnell zu kritischen Stimmen geführt. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer gaben an, den Kauf zunächst aufzuschieben – in der Hoffnung auf künftige Preisnachlässe. Allerdings ist Nintendo dafür bekannt, dass sowohl die Konsolen als auch die Spiele auch viele Jahre nach Verkaufsstart nur selten im Preis sinken. Wer also hofft, die neue Switch später deutlich günstiger zu bekommen, könnte enttäuscht werden.

Warum die Nintendo Switch 2 teurer ist als erwartet

Branchenkenner hatten bereits damit gerechnet, dass die neue Konsole mehr kosten würde als das Vorgängermodell. Gründe dafür sind gestiegene Preise bei Rohstoffen, Transport und Herstellung. Diese Entwicklungen betreffen nicht nur Nintendo, sondern die gesamte Elektronikbranche. Ursprünglich hatten Fachleute mit Preisen zwischen 400 und 450 Euro gerechnet. Aktuell liegt der Preis im Einzelhandel ohne Spiel bei rund 470 Euro. Das ist zwar mehr als erwartet, aber noch im Rahmen – besonders wenn man bedenkt, dass Konsolen meist über viele Jahre hinweg genutzt werden.

Ich verzichte, dann doch lieber weiter die Switch 1. Die Preise völlig überzogen. Switch 3 dann mit Niere bezahlen? — araffi7 (@araffi77) April 3, 2025

Im Gegenzug bietet die Nintendo Switch 2 bessere Technik: eine Bildauflösung in 4K und Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Zwar kommt sie damit nicht an die Leistungsstufen einer Playstation 5 oder Xbox Series X heran, aber für Fans von Nintendo-Spielen ist das ein spürbarer Fortschritt.

Spielepreise sorgen für besonders viel Unmut

Während der Preis der Konsole teilweise noch akzeptiert wird, stößt die Preisgestaltung bei den Spielen auf deutlich mehr Ablehnung. So soll Mario Kart World in der digitalen Version 79,99 Euro kosten. Wer die klassische Variante auf Modul bevorzugt, muss sogar 89,99 Euro zahlen. Zum Vergleich: Viele andere Hersteller haben in den letzten Jahren die Preise ebenfalls angehoben. Titel für aktuelle Konsolen erreichen häufig die 80-Euro-Marke. Nintendo passt sich diesem Trend zwar nur an, doch in einer Zeit steigender Lebenshaltungskosten stößt das bei vielen auf wenig Verständnis.

Kostenpflichtiges "Tutorial" verwirrt Fans

Mit der Nintendo Switch 2 Welcome Tour bietet Nintendo ein interaktives Einführungsspiel an, das zum Start der neuen Konsole verfügbar ist. Der Titel soll Nutzerinnen und Nutzern die Funktionen der Switch 2 näherbringen – inklusive Technik-Demos und Minispielen. Der Preis liegt laut einer japanischen Nintendo-Seite bei 990 Yen (etwa 6,15 Euro, Stand: April 2025), was trotz der geringen Summe die es dann für uns kosten könnte auf deutliche Kritik stößt.

Entdeckt all die Geheimnisse, die sich in eurer neuen Konsole verbergen, mit #NintendoSwitch2 Welcome Tour, als kostenpflichtiges herunterladbares Spiel direkt zur Konsolenveröffentlichung erhältlich. pic.twitter.com/UtSCdAVgbC — Nintendo DE (@NintendoDE) April 2, 2025

Viele empfinden es als fragwürdig, dass ein solches Tutorial nicht kostenlos ist, gerade weil es sich im Kern um eine spielerische Anleitung handelt. Die Preisgestaltung für diese Art von Inhalt sorgt daher in Foren und sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen, vor allem da Nintendo selbst in der Vergangenheit bereits ähnliche Titel kostenlos zur Ihren Konsolen beigelegt hat.

Wie reagieren die Fans?

Viele überlegen, seltener Spiele zu kaufen und diese länger zu spielen. Andere rechnen damit, dass sich der höhere Preis mit der Zeit „normal“ anfühlen wird. Einige hoffen auf Rabattaktionen – diese sind im Bereich der Software durchaus möglich, bei der Hardware jedoch deutlich seltener.

Die ganze Welt ist eure Rennstrecke! Fahrt, wohin ihr nur möchtet, in #MarioKartWorld – exklusiv für #NintendoSwitch2 direkt zur Konsolenveröffentlichung erhältlich! pic.twitter.com/ZyYZKGet4v — Nintendo DE (@NintendoDE) April 2, 2025

Wie stark sich Drittanbieter an den Preisentwicklungen beteiligen, bleibt abzuwarten. Auch hier könnten die Reaktionen der Kundinnen und Kunden Einfluss nehmen.

USA: Vorverkauf gestoppt wegen Zoll-Streit

Nintendo hat den Start der Vorbestellungen für die Switch 2 in den Vereinigten Staaten (USA) kurzfristig abgesagt. Hintergrund ist ein von Ex-Präsident Donald Trump angekündigter Zoll in Höhe von 24 Prozent auf japanische Produkte, der den Preis der Konsole auf über 600 US-Dollar (umgerechnet rund 555 Euro, Stand: April 2025) treiben könnte.

An update from Nintendo pic.twitter.com/iygReQlBwl — GameStop (@gamestop) April 4, 2025

Ursprünglich war der US-Preis mit 450 Dollar angegeben. Der Verkaufsstart am 5. Juni 2025 soll dennoch wie geplant stattfinden – unklar ist nur, zu welchem Preis. Der überraschende Rückzug beim Vorverkauf betrifft nur den US-Markt. In Österreich und anderen Ländern bleibt die Einführung der Konsole zum bekannten Preis von 470 Euro weiterhin bestehen.