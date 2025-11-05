Technik-Hammer: Nächstes iPhone wird satellitenfähig

Apple bereitet offenbar eine Neuerung vor, die Handys unabhängiger von Mobilfunkmasten machen könnte. Das kommende iPhone 18 soll laut Insidern erstmals 5G-Verbindungen direkt über Satelliten nutzen.

Damit könnten Nutzerinnen und Nutzer weltweit im Internet surfen, Nachrichten verschicken oder Videos streamen – selbst an Orten ohne Handyempfang oder WLAN.

Satellitenfunk bisher nur für Notfälle

Seit dem iPhone 14 gibt es erste Satellitenfunktionen. Aktuell lassen sich über Satellit nur SOS-Nachrichten versenden oder der Standort über „Wo ist?“ teilen. Die Verbindung ist langsam: Eine Nachricht braucht bei gutem Himmel rund 30 Sekunden. Für richtiges Surfen oder größere Datenmengen ist das bisher nicht geeignet. Apple rüstet das iPhone 18 Pro und Pro Max mit dem neuen C2-Modem aus. Dieses soll schnelle 5G-Verbindungen ermöglichen und ist für den Einsatz über Satelliten vorbereitet. Zusammen mit dem A20-Prozessor, der KI-Funktionen unterstützt, bildet es die technische Grundlage für den Schritt ins satellitengestützte Internet.

iMessage via Satellite schon im Test

Aktuell testet Apple in den USA, Kanada und Mexiko den Dienst „iMessage via Satellite“. Damit können Nutzerinnen und Nutzer Textnachrichten senden, wenn weder Netz noch WLAN verfügbar sind. Bilder oder größere Datenmengen sind bislang noch nicht möglich. In Europa ist ein Start noch nicht absehbar, da dafür Genehmigungen fehlen.

Apple arbeitet bisher mit dem Unternehmen Globalstar zusammen, an dem es 20 Prozent hält. Dieses könnte bald verkauft werden – möglicherweise an Elon Musk. Experten halten es daher für wahrscheinlich, dass Apple künftig auf das Satellitennetz Starlink setzt.

Mobilfunk über Satelliten wird weltweit erprobt

SpaceX, Musks Unternehmen hinter Starlink, zeigt bereits, dass Mobilfunk über Satellit funktioniert. In den USA testet T-Mobile 4G-Verbindungen über Satelliten, mit denen Apps wie Google Maps, X (ehemals Twitter) oder WhatsApp laufen. Später sollen auch Telefonate über Satellit möglich sein. Ähnliche Pläne gibt es unter anderem für Mexiko, Australien, Neuseeland, Peru, Chile, die Mongolei und Kanada.