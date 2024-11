TikTok führt Altersgrenze für Schönheitsfilter ein

TikTok führt neue Jugendschutzregeln ein.

Werden Schönheitsfilter für Fotos benutzt, erscheinen die Gesichter darauf einer Studie zufolge attraktiver. Doch nicht nur das: Die Personen mit den aufgehübschten Gesichtern werden auch als intelligenter, vertrauenswürdiger, geselliger und glücklicher wahrgenommen, wie es in der von der britischen Wissenschaftsakademie "The Royal Society" veröffentlichten Untersuchung heißt.

Trotz mancher Vorteile: Schönheitsfilter sind sehr umstritten und stoßen besonders in der Wissenschaft oft auf Kritik. "Schönheitsfilter füttern unseren Schönheitssinn mit unrealistisch verschönerten Gesichtern, die dazu führen, dass der Prototyp sich immer weiter von den realen Gesichtern entfernt", sagte Helmut Leder, Professor für Allgemeine und Kognitive Psychologie an der Universität Wien, wo er 2004 den Forschungsschwerpunkt Empirische Ästhetik begründete. "Langfristig führt das dazu, dass reale Gesichter immer weniger attraktiv eingeschätzt werden, und die Standards, was erfüllt sein muss, damit ein Gesicht als schön gilt, fast unrealistisch hoch sind", betonte Leder. Nicht nur andere Gesichter werden demnach als weniger attraktiv wahrgenommen, sondern auch das eigene.

Neue Regeln

TikTok will deshalb nun mit neuen Jugendschutzregeln entgegensteuern. Wie der „Guardian“ berichtet, soll es künftig eine Sperre von Schönheitsfiltern für alle unter 18 geben. Zudem soll die Altersgrenze von 13 Jahren für die Nutzung der Plattform mittels KI besser überprüft werden.