TikTok-Lifehack entpuppt sich als schamloser Betrug

Ein gefährlicher TikTok-Trend, der gratis Geld verspricht, sorgt ob seiner betrügerischen Absichten für mächtig Wirbel unter Usern und Finanzunternehmen.

Auf TikTok kursiert derzeit ein gefährlicher "Lifehack", der sich als Scheckbetrug entpuppt. In einschlägigen Videos wird dreist behauptet, man könne an Geldautomaten der US-Bank "Chase" kostenlos hohe Bargeldbeträge abheben. Der angebliche Trick besteht darin, einen ungedeckten Scheck in beliebiger Höhe auszustellen und dann einen Teil davon am Automaten abzuheben.

Was man allerdings wissen sollte: Hier handelt es sich um Betrug. Und: Die Bank verlangt das abgehobene Geld nach wenigen Tagen wieder zurück. Etliche naive (meist jugendliche) TikTok-User haben diesen "Trick" bereits ausprobiert. Da viele von ihnen das schnelle Geld binnen kurzer Zeit bereits ausgegeben hatten, konnten sie es den Banken nicht rücküberweisen. Die Folge: Ihre Konten wurden gesperrt, zusätzlich drohen ihnen auch rechtliche Konsequenzen. Das Ausstellen ungedeckter Schecks gilt nämlich als Betrug und ist somit strafbar.

Die US-Bank "Chase" verfolgt alle derartigen Fälle rigoros und hat angekündigt, alle schwerwiegenden Verstöße direkt dem FBI zu melden. Die Aufklärung soll sich als besonders leicht darstellen, da viele der Täter ihre Taten auf TikTok für alle Welt öffentlich machen.