Verfahren zur Facebook-Zerschlagung zugelassen

Rückschlag für IT-Riesen - Richter lässt Klage von Kartellbehörde gegen Meta-Tochter zu.

Meta muss einen Rückschlag verkraften. Der Tochterkonzern Facebook ist mit dem Versuch gescheitert, eine Klage der US-Kartellbehörde FTC abweisen zu lassen. Bundesrichter James Boasberg erklärte, das Gericht werde zu diesem Zeitpunkt nicht über den Ausgang des Verfahrens spekulieren und wies den Antrag des sozialen Netzwerks ab.

Verkauf von WhatsApp & Instagram gefordert

Facebook hatte unter anderem argumentiert, die FTC habe nicht glaubwürdig dargelegt, dass der Konzern widerrechtlich zum Schutz eines Monopols gehandelt habe. Die Behörde will unter anderem erreichen, dass Facebook seinen Messenger-Dienst WhatsApp und die Foto-Plattform Instagram verkaufen muss.

Dürfte Jahre dauern

Bis es in dem Verfahren zu einem Urteil kommt, dürften Jahre vergehen. Das haben ähnliche gerichtliche Auseinandersetzungen in der Vergangenheit gesorgt. Da Facebook seine beiden Top-Apps in den letzten Jahren immer stärker integriert und miteinander verzahnt hat, dürfte sich das Herauslösen als extrem schwierig gestalten. Auch die Gründung des neuen Mutterkonzerns Meta dürfte mit der Klage zusammenhängen.

Auch Google im Visier

Gegen Google läuft übrigens ein ähnliches Verfahren . Auch hier ist den Behörden die hohe Marktmacht ein Dorn im Auge. Dennoch stehen auch für den Mutterkonzern Alphabet die Chancen gut, dass eine Zerschlagung abgewendet werden kann.