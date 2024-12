Vogel mit Trump-Frisur wird zur Internet-Sensation

Ein kleiner Kanarienvogel im Trump-Look erfreut die Gemüter auf Social Media.

Optische Nachahmer von Donald Trump gibt es zuhauf - sei es in der Entertainment-Industrie, am Karneval oder auf Comic-Messen. Sie ziehen sich an wie er, sprechen wie er bewegen sich wie er. Doch diesem kleinen Imitator aus Indonesien stiehlt so bald niemand die Show: "Hail to the chirp" ("Ein Hoch auf den Zwitscher") lautet ein Kommentar, der einen Post eines Kanarienvogels zeigt - mit Trump-Frisur. Und wirklich: Das Haustier mit kultiger "Trump-Matte" ist längst viral gegangen.

© Instagram/nypost

Und wirklich: Das Haustier mit kultiger "Trump-Matte" ist längst viral gegangen. Die Kommentare zum New-York-Post-Beitrag zeigen deutlich, wie sehr der Auftritt des kleinen Vogels im Netz ankommt. Sie reichen von "Omg so süß!!! Trump ist so trendy, dass sogar die Vögel so sein wollen wie er lol" über "Ein Vogel würde heutzutage mehr Stimmen bekommen als ein Demokrat" bis hin zu "eher wie Boris Johnson Haare" und "Beatle bird". Mehrere tausend Likes hat der Internet-Star bereits eingeheimst - und es könnten noch viele dazukommen.