× So schützen Sie sich vor Hackerangriffen

Jährlich werden Millionen Menschen Opfer von Betrügern und Cyberangriffen. Oftmals liegt das an der Verwendung leicht zu erratender PINs und Passwörter.

Obwohl die Gefahr allgegenwärtig ist, scheinen viele Menschen einen Hackerangriff zu unterschätzen. Die aktuelle Analyse „Information is beautiful“ deckt erschreckende Tatsachen auf: Der am meisten verwendete PIN ist schockierenderweise nach wie vor die simple Zahlenfolge „1234“. Der am zweihäufigsten verwendete PIN ist „1111“, gefolgt von „0000“ und „1212“. Das selbe Problem gilt für Passwörter für Online-Dienste wie Social Media. Auch hier verwenden die User gängige Wörter und leichte Zahlenfolgen.

Die 10 häufigsten Zahlenfolgen

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969



Die 10 seltensten Zahlenfolgen

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093



Diese mangelnde Sorgfalt im Umgang mit sensiblen Daten macht es Hackern leicht, Zugriff auf Bankkonten, Online-Dienste und andere Bereiche des Privatlebens zu erlangen. User sind sich dieser Gefahr eines Cyberangriffs oftmals nicht bewusst - und dies könnte schwerwiegende Folgen haben. "Solche Passwörter können quasi augenblicklich geknackt werden, da Hacker automatisierte Systeme verwenden und nicht manuell tippen müssen. Selbst scheinbar unwichtige Details wie Ihr vollständiger Name oder Ihr Geburtstag können von Betrügern genutzt werden, um raffiniertere und gezielte Phishing-Angriffe zu entwickeln“, warnt Tomas Smalakys, CTO von NordPass.

© Getty Images ×

Aus diesem Grund wird empfohlen, einen Passwort-Manager zu verwenden, da dieser für Cyberangreifer schwer zu hacken sind. Cybersicherheitsexperten raten, längere und kompliziertere Passwörter zu verwenden, die aus zufälligen Buchstaben und Ziffern bestehen.

Hilfreiche Tipps zum Schutz gegen Hacker

Vermeiden Sie leicht zu merkende Zahlenfolgen und verwenden Sie eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Stellen Sie sicher, dass Sie für jeden Online-Dienst, jede Bankkarte und jedes andere Konto eine eigene, einzigartige PIN bzw. Passwort verwenden. Ändern Sie Ihre Passwörter in regelmäßigen Abständen. Seien Sie stets wachsam beim Klicken auf Links in E-Mails oder Nachrichten von unbekannten Absendern. Geben Sie niemals persönliche Daten auf unbekannten Websites oder an Personen heraus, die Sie nicht kennen. Installieren Sie ein zuverlässiges Sicherheitsprogramm auf Ihrem Computer und Smartphone und halten Sie dieses stets auf dem neuesten Stand. Verwenden Sie einen Passwort-Manager