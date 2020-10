Ubisoft veröffentlichte am 6. Oktober 2020 einen neuen Story Trailer für Watch Dogs: Legion, der Londons Schicksal in die Hände der Spieler legt.

In Watch Dogs: Legion erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllten die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hatte. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.

Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Toronto, erscheint Watch Dogs: Legion am 29. Oktober 2020 auf Xbox One, PlayStation®4, Stadia, im Epic Games Store, Uplay und auf Windows PC. Das Spiel wird ebenfalls für Uplay+, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar sein. Am 10. November 2020 wird Watch Dogs: Legion für Xbox Series X/S erscheinen, sowie am 12. November 2020 digital für PlayStation®5. Die physische Version für PlayStation®5 ist ab dem 24. November verfügbar. Watch Dogs: Legion hat einen umfassenden Post-Launch Plan, der frische Inhalte für den Singleplayer bringen und einen Online-Multiplayer-Modi einführen wird.

Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion wird folgende Funktionen als Teil des kostenlosen Updates am 3. Dezember beinhalten:

• Ein Coop Modus in einer komplett frei begehbaren offenen Welt, in der Spieler mit ihren Freunden eine Gruppe mit bis zu 4 Spielern erstellen können, um London zu entdecken und an diversen Nebenaktivitäten teilzunehmen.

• Neue Coop Missionen für 2-4 Spieler, die neue Coop Gameplaymechaniken nutzen und Spielern die Möglichkeit geben, ein perfektes Team zu rekrutieren.

• 4 Spieler taktische Coop Missionen, welche Teamwork und Effizienz erfordern.

• Der erste Spieler-gegen-Spieler (PvP) Modus, Spiderbot Arena, in dem 4-8 Spieler bewaffnete Spiderbots kontrollieren und in intensiven Alle-gegen-Alle Kämpfen gegeneinander antreten.

Neue kostenlose Inhalte für den Singleplayer Modus werden in einem weiteren Update im Jahr 2021 verfügbar sein und werden folgendes beinhalten:

• Neue Charaktere mit neuen Fähigkeiten

• Neue Missionen

• Ein Neues Spiel+ Modus