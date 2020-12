Weitere Monopolklage gegen Google

Kurz nachdem über 40 US-Bundesstaaten eine Klage gegen Facebook eingereicht haben , ist in den USA erneut ein Internet-Riese vom Staat verklagt worden. Texas und neun weitere Bundesstaaten warfen Google im Zusammenhang mit seinem Werbegeschäft Verstöße gegen das Kartellrecht vor. "Google hat wiederholt seine monopolistische Macht genutzt, um die Preisgestaltung zu kontrollieren und Marktabsprachen zu treffen, um so Auktionen zu manipulieren", erklärte Texas' Justizminister Ken Paxton. Google wies die Vorwürfe in einer ersten Reaktion zurück.