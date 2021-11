× WhatsApp bekommt einen neuen Namen

Die offizielle Umbenennung hat mit der neuen Konzernstruktur zu tun.

Vor einigen Jahren hat Facebook seine Tochterfirmen WhatsApp und Instagram umbenannt . Seither heißen die beiden Dienste offiziell "WhatsApp from Facebook" und "Instagram from Facebook". Damit wollte Firmen-Gründer Mark Zuckerberg die Zusammengehörigkeit der hauseigenen Angebote verstärken und dadurch eine mögliche Zerschlagung schwieriger machen.

© oe24 ×

Meta für alle Konzerndienste

Noch ist die offizielle Bezeichnung "WhatsApp from Facebook".

Seit der vergangenen Woche heißte der IT-Konzern jedoch Meta . Facebook, WhatsApp, Instagram, Metaverse und Co. sind "nur" noch Tochtergesellschaften. Und der neue Name der Dachgesellschaft wirkt sich nun auch auf die offizielle Bezeichnung der Tochterfirmen aus. Mit einem der nächsten Updates werden diese nämlich umbenannt.

WhatsApp wird dann offiziell "WhatsApp from Meta" heißen, Instagram wird in "Instagram from Meta" umbenannt. Gut möglich, dass in Kürze auch in der offiziellen Facebook-App die Bezeichnung "Facebook from Meta" zu finden sein wird. Auf die Nutzer haben die neuen Namen keine Auswirkungen. Die Dienste funktionieren auch unter dem "Meta"-Dach wie gehabt.

Inklusive Logo

Während es bei der Bezeichnung "WhatsApp from Facebook" kein zusätzliches Logo gab, sieht das bei "WhatsApp from Meta" anders aus. Wie WABetaInfo berichtet, ist neben der neuen Zusatzbezeichnung auch das Meta-Logo in der App des Messenger-Dienstes zu sehen. Bei Instagram und Co wird das ebenfalls der Fall sein. Dort jedoch stets in der passenden Farbe. In der neuesten Beta-Version von WhatsApp ist es bereits zu sehen: