Whatsapp kopiert Avatar-Feature von Apple

Whatsapp gehört dem Meta-Konzern von Mark Zuckerberg. Der lässt dort jetzt personalisierte, KI-generierte Avatare einführen. So wie es Konkurrent Apple machte.

Whatsapp ist die beliebteste Nachrichten-App für Milliarden User auf der ganzen Welt. Jetzt sollen die User bald mittels Künstlicher Intelligenz (KI) Fotos von sich selber aufnehmen können und daraus dann ihren eigenen Avatar erstellen. Dieser kann dann in allen erdenklichen Umgebungen abgebildet werden.

Ein Avatar ist eine grafische Darstellung, Animation, Karikatur oder Ähnliches als Verkörperung des Benutzers im Cyberspace.

Whatsapp kopiert jetzt die Avatar-Funktion von Apple, berichten Tech-Insider.

Was Whatsapp in einigen Beta-Tests schon eingeführt hat, erinnert frappierend an die Apple-Avatar-Funktion, berichten Tech-Insider. Hat Whatsapp-Besitzer, der Meta-Boss Mark Zuckerberg plump bei der direkten Konkurrenz abgekupfert? Es wäre nicht das erste Mal.

Meta AI

Whatsapp-Nutzer können in der sogenannten Meta-AI dann ein Foto von sich aufnehmen und "sich als alles vorstellen, was sie gerne sein möchten". Man kann etwa Astronautin, Gärtner oder Barock-Dame werden - je nach Wunsch kommt das eigene Gesicht dann auf den jeweiligen Körper.

Mit all den Fotos wird auch Llama trainiert, die künstliche Intelligenz von Meta. Zukünftig können die eigenen Avatare wohl auch eigenständig eigene Anfragen beantworten - oder für ihren Benutzer Erkundungen anstellen.