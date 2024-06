WhatsApp optimiert jetzt diese Funktion

WhatsApp verbessert mit einem neuen Update seine Anruffunktion. Nutzer können während eines Video-Anrufs nicht nur ein Video teilen, sondern zusätzlich auch den zugehörigen Ton. Das Feature ist über den Punkt "Bildschirm teilen" im Anruf möglich. Danach kann man das Fenster auswählen, in dem das Video läuft, das Sie teilen möchten.

Weiters wird die Teilnehmerzahl für Videoanrufe auf 32 erhöht. Um eine Übersicht zu behalten kommt noch eine Funktion: wer gerade spricht, wird hervorgehoben und als Erstes angezeigt.

video calls on Windows and mobile got an upgrade! now when you share your screen, you can also share your audio, here's how ????



click the ⬆️ icon > select ‘Share audio’ >

choose the window you want to share