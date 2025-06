WhatsApp: Neue Chat-Funktion löst endlich DIESES nervige Problem

WhatsApp testet eine neue Funktion, die dabei helfen soll, den Überblick über ungelesene Nachrichten zu behalten.

Besonders wer viele Gruppenchats hat oder öfter offline ist, könnte davon profitieren. Die neue Funktion basiert auf künstlicher Intelligenz und soll die Privatsphäre der Nutzer trotzdem nicht verletzen.

KI-Zusammenfassungen für ungelesene WhatsApp-Nachrichten

WhatsApp hat eine neue Funktion mit dem Namen „Private Message Summaries“ angekündigt. Damit sollen Nutzer schneller verstehen können, worum es in ungelesenen Nachrichten geht – ohne jeden Chat einzeln durchzulesen. Das kann besonders dann hilfreich sein, wenn man längere Zeit nicht online war, zum Beispiel nach einem Arbeitstag, im Flugzeug oder im Urlaub.

So sieht die neue KI-Zusammenfassung im Chat aus. © whatsapp

Die Funktion erstellt automatisch eine kurze Zusammenfassung direkt in der Chat-Übersicht. So sieht man auf einen Blick die wichtigsten Inhalte. Erst wenn man möchte, kann man die Nachrichten im Detail lesen.

Start in den USA, später weltweit

Zunächst wird die Funktion in englischer Sprache für Nutzerinnen und Nutzer in den Vereinigten Staaten (USA) eingeführt. Meta, der Mutterkonzern von WhatsApp, plant jedoch, die Funktion noch in diesem Jahr auch in anderen Sprachen und Ländern bereitzustellen – also voraussichtlich auch in Europa und damit in Österreich. Die Funktion könnte besonders hilfreich sein für Personen mit vielen Gruppenchats oder wenn man öfter offline ist – zum Beispiel wegen schlechter Netzabdeckung oder aus beruflichen Gründen.

Datenschutz durch neue Technik

Laut Meta wird die Funktion so umgesetzt, dass die Inhalte weiterhin privat bleiben. Möglich wird das durch eine Technologie, die „Private Processing“ genannt wird. Diese Methode wurde im April 2025 auf der sogenannten Llamacon-Konferenz vorgestellt und soll sicherstellen, dass niemand – weder Meta selbst noch WhatsApp-Mitarbeiter – auf die Inhalte der Nachrichten oder Zusammenfassungen zugreifen kann.

Dazu setzt WhatsApp auf sogenannte Trusted Execution Environments (abgekürzt: TEE). Das sind geschützte Bereiche im Gerät, in denen die Daten verarbeitet werden. Die Nachrichten bleiben verschlüsselt und verlassen das Gerät nicht. Selbst während der Verarbeitung kann niemand von außen darauf zugreifen. Laut Meta wird damit ein hoher Standard beim Datenschutz eingehalten.

Einfache Bedienung und freiwillige Nutzung

Sobald die Funktion freigeschaltet ist, erscheint über ungelesenen Nachrichten ein Hinweis mit der Aufschrift „Summarize privately“ (auf Deutsch etwa: „Privat zusammenfassen“). Wenn man darauf tippt, erstellt WhatsApp automatisch eine Zusammenfassung der neuen Nachrichten. Diese Zusammenfassung wird nur auf dem eigenen Gerät angezeigt. Andere Chat-Teilnehmer können sie weder sehen noch abrufen.

Die Funktion ist freiwillig. Sie ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell eingeschaltet werden. Außerdem kann man über die erweiterten Datenschutzeinstellungen selbst festlegen, welche Chats überhaupt für solche Funktionen verwendet werden dürfen.