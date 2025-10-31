Whatsapp: Neue Funktion macht DAS jetzt einfacher denn je

Viele nutzen Whatsapp täglich zum Schreiben. Dabei werden Chats oft im Hintergrund gesichert. Wer bisher für die gesicherte Kopie seiner Nachrichten ein langes Passwort behalten musste, kann nun aufatmen.

Eine neue Funktion macht das Ganze einfacher und bequemer. Damit fällt das mühsame Merken langer Zeichenfolgen weg.

Neue Funktion für gesicherte Chat-Kopien

Whatsapp führt nun nach und nach eine Möglichkeit ein, gesicherte Chat-Daten ohne klassisches Passwort zu schützen. Stattdessen kann man die eigene Gesichtserkennung oder den Fingerabdruck verwenden, sofern das Gerät dies unterstützt. Damit entfällt das Eingeben langer Codes. Diese Neuerung wird schrittweise verteilt. Das heißt, nicht alle Personen sehen sie schon jetzt. Der Dienst teilte mit, dass die Funktion in den kommenden Wochen und Monaten für alle zugänglich sein soll – auch bei uns in Österreich.

So überprüfen Sie, ob die Funktion bereits vorhanden ist:

In Whatsapp zu den Einstellungen gehen Chats auswählen Chat-Backup öffnen Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup wählen (Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass nur man selbst die Daten lesen kann.)

Wenn an dieser Stelle nur Passwort erstellen oder Stattdessen 64-stelligen Code verwenden erscheint, ist die neue Möglichkeit leider noch nicht freigeschaltet. Dann heißt es noch etwas Geduld haben.

Wie Passkeys funktionieren

Ein Passkey ersetzt das klassische Passwort. Das Gerät speichert intern eine zufällige Zeichenfolge. Diese wird nicht an Whatsapp oder andere Stellen geschickt. Wenn man später seine gesicherte Kopie laden will, fragt das Gerät nur nach dem Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung. Dadurch muss man sich nichts mehr merken.

Ein weiterer Vorteil: Man kann einen solchen Zugang nicht aus Versehen bei Betrugsversuchen verraten, weil man keinen Code eintippen muss. Die eigenen biometrischen Daten bleiben immer auf dem Gerät. Sie werden nicht übertragen.