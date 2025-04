WhatsApp-Update führt neuen Chat ein - DAS steckt dahinter

WhatsApp, der weit verbreitete Messenger-Dienst im Besitz des Unternehmens Meta, bringt eine neue Funktion nach Europa.

Diese Änderung betrifft alle, die regelmäßig über Neuerungen, Tipps oder technische Hinweise informiert bleiben möchten. Ab sofort informiert ein offizieller Chat direkt innerhalb der App über aktuelle Entwicklungen – ganz ohne dass ihr selbst aktiv werden müsst.

Neuer offizieller Info-Chat bei WhatsApp gestartet

Seit dem 16. April 2025 wird eine neue Funktion Schritt für Schritt bei WhatsApp-Nutzern in Europa freigeschaltet. Dabei handelt es sich um einen offiziellen Chat, über den Meta, der Betreiber von WhatsApp, Mitteilungen direkt in der App an die Nutzer sendet. Ziel dieses neuen Kanals ist es, über wichtige Entwicklungen rund um die App auf dem Laufenden zu halten. Dazu zählen unter anderem Hinweise zu technischen Änderungen, Informationen über neue Funktionen sowie Tipps zur Nutzung der App. Auch Warnungen vor Betrugsversuchen oder Hinweisen zum Schutz persönlicher Daten werden künftig über diesen Kanal verbreitet.

Start erfolgt gestaffelt

Wie bei vielen digitalen Neuerungen wird der neue Info-Chat nicht bei allen Nutzern gleichzeitig angezeigt. Manche Personen werden ihn bereits in ihrer Chat-Übersicht sehen, andere müssen möglicherweise noch einige Tage warten, bis der neue Kanal automatisch auftaucht.

Wer die Mitteilungen nicht erhalten möchte, hat die Möglichkeit, den Chat stumm zu schalten, zu blockieren oder ganz zu löschen. Eine Antwort ist nicht notwendig – der Chat dient lediglich zur einseitigen Kommunikation seitens Meta.

Meta AI sorgt für Kritik

Im Gegensatz zu einer anderen kürzlich eingeführten Neuerung bleibt dieser Info-Chat freiwillig. Das kommt bei vielen Nutzern gut an, denn nicht alle sind von den Entwicklungen der App begeistert. Seit März 2025 ist nämlich die sogenannte Meta AI fester Bestandteil von WhatsApp. Diese Funktion, die durch ein kleines Symbol mit blau-rotem Kreis in der Chat-Übersicht erkennbar ist, kann nicht dauerhaft deaktiviert oder entfernt werden. Die künstliche Intelligenz von Meta ist zentral in den Messenger integriert – ob man sie nutzen möchte oder nicht. Kritiker sehen darin eine Bevormundung der Nutzer, da keine Möglichkeit zur vollständigen Abschaltung besteht.