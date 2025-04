WhatsApp: Versteckter Datenmüll frisst Speicher! SO schaffst du jetzt Platz

Moderne Smartphones bieten oft viel Speicherplatz – bis zu 1.000 Gigabyte sind heute keine Seltenheit. Dennoch klagen viele Nutzer in Österreich über ständig volle Handyspeicher. Besonders WhatsApp trägt dazu bei, ohne dass es viele merken.

Denn die App legt im Hintergrund Dateien ab, die nicht direkt über die Benutzeroberfläche sichtbar sind. Wer diese Daten gezielt löscht, schafft schnell Platz – ganz ohne komplizierte Schritte oder Zusatzkosten.

Versteckter Speicherfresser entlarvt

Viele denken, dass gelöschte Nachrichten oder Dateien in WhatsApp auch tatsächlich vom Gerät verschwinden. Doch das stimmt nicht ganz. Hinter den Kulissen speichert die App weiterhin zahlreiche Medieninhalte – oft in einem Bereich, der auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Diese Dateien sammeln sich über Monate oder sogar Jahre hinweg an und belegen unnötig Speicher.

So finden Sie den versteckten Speicherort

Auf Android-Smartphones gibt es einen Pfad, über den man die von WhatsApp gesammelten Daten einsehen kann. Dieser ist über den eingebauten Dateimanager zugänglich. Der genaue Pfad lautet:

Android > Medien > com.whatsapp > WhatsApp > Medien

Sie können diesen Pfad entweder manuell aufrufen oder in der Suchfunktion des Dateimanagers nach „WhatsApp“ suchen. Dort finden Sie eine Reihe von Unterordnern mit Bezeichnungen wie „Images“, „Video“, „Audio“ oder „Documents“.

In vielen Fällen enthalten diese Ordner Dateien, die in der App längst gelöscht erscheinen – zum Beispiel alte Sprachnachrichten, Bilder oder Videos. Wer sich die Mühe macht, diese Dateien gezielt zu überprüfen und nicht mehr benötigte Inhalte zu entfernen, kann oft mehrere Gigabyte freigeben. In einzelnen Fällen wurden Speichergewinne von über 20 Gigabyte festgestellt – das entspricht etwa der Größe von 5.000 Fotos in mittlerer Auflösung.

Weitere Schritte zur Speicherbereinigung

Neben dem Leeren der versteckten Ordner gibt es noch zwei weitere Maßnahmen, die den Handyspeicher deutlich entlasten können:

1. Alte WhatsApp-Backups löschen

Auch WhatsApp sichert regelmäßig Daten – etwa Chatverläufe oder Einstellungen. Diese Sicherungen befinden sich unter folgendem Pfad:

Android > Medien > com.whatsapp > WhatsApp > Datenbank



Auch hier gilt: Je nach Nutzung können sich über Monate mehrere große Dateien ansammeln. Wer keine älteren Backups benötigt, kann diese löschen. Tipp: Vorher prüfen, ob ein aktuelles Backup in der Cloud vorhanden ist, falls Sie Ihre Daten nicht verlieren möchten.

2. Automatische Medienspeicherung deaktivieren

In den WhatsApp-Einstellungen finden Sie unter dem Menüpunkt „Chats“ die Funktion zur automatischen Speicherung empfangener Bilder und Videos. Diese Option ist meist aktiviert – dabei wird jedes empfangene Bild automatisch auch in der Handy-Galerie gespeichert. Das führt schnell zu doppelten Dateien. Wer diese Funktion deaktiviert, kann in Zukunft Speicherplatz sparen.

Ohne Zusatzkosten mehr Platz schaffen

All diese Maßnahmen lassen sich ohne zusätzliche Apps oder teure Cloud-Dienste durchführen. Es braucht weder ein kostenpflichtiges Abo noch einen Werksreset des Smartphones. Ein wenig Ordnung im Dateimanager reicht aus, um das eigene Gerät spürbar zu entlasten – ein Schritt, der sich besonders bei älteren Smartphones mit geringer Speicherkapazität (z. B. unter 64 GB) deutlich bemerkbar macht.