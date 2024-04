Wie rosa Schleim das Internet befällt

Sie sind getarnt als seriöse Nachrichtenseiten. In Wahrheit handelt es sich um sogenannte "Pink Slime"-Webseiten. Sie verbreiten gezielt Fake News.

Es ist ein Internet-Phänomen. Die „Pink Slime“-Seiten. Betroffen ist, wer sich nur noch im Internet informiert. Auf den ersten Blick kann man die Webseiten für ganz normale Nachrichten- und News-Portale halten. Dahinter verbergen sich aber die verschiedensten Fake News. Es geht um Krieg, Corona und viele weitere Politik-Nachrichten, die polarisieren – und instrumentalisiert werden.

Rosa Schleim und Schlachtabfälle

„Pink Slim“ heißt auf Deutsch „rosa Schleim“. Der Begriff stammt eigentlich aus der Nahrungsmittelbranche – und erregt eher Ekel. Gemeint ist Separatorenfleisch z.B. aus Schlachtabfällen. Für Falschnachrichten wurde der Begriff adaptiert.

Immer mehr Fake News-Seiten

In den USA gehen die Fake-Seiten durch die Decke. Die "Financial Times" berichtete, dass alleine in der ersten April-Woche über 1 000 Seiten aktiv waren. Bedenkt man, dass die USA in diesem Jahr vor einer Präsidentschaftswahl stehen, steigen die Sorgen vor gezielter Desinformation.