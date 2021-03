Dank einer genialen Idee müssen hier keine Corona-Vorschriften eingehalten werden.

Während der Corona-Pandemie wurden schon mehrere kreative Ideen in die Tat umgesetzt. Jüngstes Beispiel ist eine Neuheit in Wien, die trotz Coronavirus ein unbeschwertes Shopping-Erlebnis ermöglichen soll. Denn in der in der Wiener Wollzeile ist das Einkaufen demnächst auch ohne Maske und Abstand erlaubt: Die Einkaufsstraße im ersten Bezirk geht am Freitag (19. März) als "digitale Erlebniswelt" online. Das teilte die dortige Kaufleute-Vereinigung am Donnerstag mit. Mittels 3D-Projektion wird die Wollzeile virtuell begehbar.



Dabei sind nicht nur die Fassaden der einzelnen Gebäude zu entdecken - auch die Innenräume von Geschäften können bei dem digitalen Rundgang (Link unten) besucht werden, hieß es. So sind etwa die Buchhandlung Herder, der Augenoptiker "Ihre Brille" sowie das Geschirrgeschäft Lackstätter und der Honig-Spezialist Wald & Wiese schon mit dabei. Die Buchhandlung Morawa, die Teehandlung Schönbichler und auch das in der Wollzeile befindliche Kabarett Simpl sollen dann im April ihre Pforten im virtuellen Raum eröffnen.

Bis man auch in der "echten" Wollzeile wieder ohne Maske und Abstand einkaufen darf, wird es wohl noch etwas dauern. Als Zwischenlösung ist die virtuelle Variante aber eine schöne Idee.



www.wollzeile.wien