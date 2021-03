Neue Top-Funktion von iOS 14.5 nimmt sich ein Google-Feature zum Vorbild.

Über das kommende iOS 14.5 sind in den letzten Wochen bereits mehrere Neuerungen bekannt geworden. So wird das iPhone-Betriebssystem neue Emojis bekommen . Darüber hinaus können Besitzer ihr iPhone künftig auch mit der Apple Watch entsperren . Nun hat Apple noch einmal eine neue Beta-Version von iOS 14.5 veröffentlicht. Und diese enthält eine Funktion, dank der sich die Nutzer vor einer Corona-Infektion schützen können. Doch ganz neu ist das Feature nicht. Google hat eine solche Funktion nämlich bereits vor einiger Zeit in seinen Kartendienst „Maps“ integriert .

Wie viel ist an interessanten Orten gerade los?

Konkret geht es dabei um die Anzeige, wie viele Leute sich gerade an bestimmten Orten befinden. Wie MacRumors berichtet, ist das dank iOS 14.5 künftig auch in Apple Maps möglich. So sieht man bereits vorab, ob man an bestimmten Orten mit einer Menschenmasse rechnen muss oder nicht. In Corona-Zeiten ist das natürlich eine besonders sinnvolle Information. Denn bei hochfrequentierten Plätzen ist das Ansteckungsrisiko deutlich höher. Will man etwa ein Geschäft in der Innenstadt besuchen, kann man sich so bereits im Voraus einen Zeitpunkt aussuchen, an dem gerade weniger los ist.

Anonymisierte Standortdaten

Apple hat die neue iOS-14.5-Funktion in den Privatsphäreneinstellungen für Ortsdaten integriert. Das iPhone erfasst künftig die Standortdaten von Nutzern, wenn sich diese an gut besuchten bzw. interessanten Orten (Points of Interests) befinden. Das Tracking soll dabei völlig anonymisiert und verschlüsselt ablaufen. Der Konzern kann laut eigenen Angaben also keine Rückschlüsse darauf ziehen, welche iPhone-Nutzer sich gerade an einem dieser Plätze befindet. Apple weiß jedoch wie viele es sind. Und das wird in Apple Maps angezeigt. Wem das nach wie vor zu unsicher ist, kann die Funktion im Menü „Routen und Verkehr“ aber auch deaktivieren. Die Option findet man in iOS unter Datenschutz > Ortungsdienste > Systemdienste unter „Produktverbesserungen“.