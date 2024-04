Wirt setzt jetzt Roboter als Kellner ein

In Italien stehen Gastronomen vor einem zunehmenden Problem des Personalmangels. Nun greift ein Wirt zu unkonventionellen Mitteln, um seinem Restaurantbetrieb aufrechtzuerhalten

Die Herausforderungen des Personalmangels

Der Gastronom Mario Parlato, Inhaber des Restaurants "Terrazza delle Sirene" im süditalienischen Sorrent, sieht sich mit einem beunruhigenden Trend konfrontiert: dem Mangel an qualifiziertem Personal für die Sommersaison. Angesichts erfolgloser Bemühungen, Kellner für seinen Betrieb zu gewinnen, hat Parlato eine innovative Lösung gefunden: Er hat zwei Roboter in seinem Restaurant eingeführt, um den Gästen trotzdem einen guten Service bieten zu können.

Können „Guten Appetit“ sagen

Mario Parlato, der seit langem darum kämpft, hochqualifizierte Kellner für sein Restaurant zu rekrutieren, teilt seine Frustration: "Wir bieten Kellnern einen regulären Vertrag für acht Monate Vollbeschäftigung pro Jahr, aber ich finde kein Personal." Trotz attraktiver Arbeitsangebote stoße er auf Desinteresse und die Forderung nach freien Wochenenden, besonders bei jungen Bewerbern. Um dem akuten Personalmangel zu begegnen, hat Parlato in zwei Roboter investiert, die nun als Kellner fungieren und den Gästen nicht nur Speisen und Getränke servieren, sondern auch höfliche Grußformeln wie "Guten Appetit" aussprechen.

Roboter als Unterstützung, nicht als Ersatz

Obwohl die Roboter eine innovative Ergänzung des Serviceangebots darstellen, betont Mario Parlato, dass sie niemals die menschlichen Kellner ersetzen können. "Roboter können die Kunden zum Tisch begleiten, Speisen und Getränke bringen, aber die Freundlichkeit und Sympathie derjenigen, die diese Arbeit mit Leidenschaft ausüben, sind unersetzlich", erklärt der Gastronom.

Strukturelle Probleme

Der Personalmangel im italienischen Tourismussektor hat alarmierende Ausmaße erreicht, wie der Branchenverband Assoturismo Confesercenti berichtet. Vor allem die Gastronomie leidet unter einem akuten Mangel an Arbeitskräften. Dieser Engpass erschwert es Betrieben, Spitzenbelastungen zu bewältigen, insbesondere in beliebten Badeorten wie an der nördlichen Adria.

Die Suche nach Lösungen für diese strukturellen Herausforderungen bleibt eine dringende Angelegenheit für die italienische Gastronomie, während Gastronomen wie Mario Parlato innovative Wege gehen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und Gästen weiterhin exzellenten Service zu bieten.