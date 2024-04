Nokia und NASA wollen 4G ins All bringen

Von WhatsApp-Texten am Mond bis Neflix-Serien am Mars - aus einer Vision könnte schon bald Realität werden.

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA und der finnische Telekommunikationskonzern Nokia haben eine Zusammenarbeit gestartet. Ihr Ziel: Ein Mobilfunknetz auf dem Mond einzurichten. Dieses soll die Basis für eine langfristige menschliche Präsenz auf anderen Planeten und Himmelskörpern ermöglichen.

SpaceX-Rakete noch heuer mit Start

Noch in diesem Jahr soll eine SpaceX-Rakete an den Start gehen und ein einfaches 4G-Netz am Mond einrichten. Ein sogenannter "Lander" wird das System am Südpol des Mondes installieren, um es in Folge von der Erde aus fernsteuern zu können. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest.

Die Suche nach außerirdischem Eis

Gefertigt wird das 4G-Netzwerk in Nokias Bell Labs aus handelsüblichen Bestandteilen. Geplant ist, es auf besagten Lander zu laden, welcher von der Firma Intuitive Machines produziert wird. Am Einsatzort wird anschließend der Lander mit zwei Roaming-Fahrzeugen verbunden, um sich auf die Suche nach außerirdischem Eis zu begeben.