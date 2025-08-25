Wunder in Blau: iPhone überlebt 380 Tage unter Wasser!

Das iPhone 14 von Tamara Klimczak lag 380 Tage am Grund der Blau und funktionierte nach dem Fund immer noch!

Das Unglück beim Volksfest

Alles begann am 22. Juli 2024 beim Ulmer "Schwörmontag": Tamara saß mit ihrem Partner auf der Stegbrücke im Fischerviertel, als ihre Tasche umkippte. Das teure iPhone 14 versank spurlos in der Blau, einem Zufluss der Donau. Trotz verzweifelter Suche – sogar mit Taucherbrille – blieb das Handy verschwunden. "Irgendwann gaben wir die Hoffnung auf", sagt Klimczak.

Der 10-jährige Retter

Fast ein Jahr später die Sensation: Der zehnjährige Leo aus Laupheim entdeckte zwischen Schlamm und Steinen etwas Glänzendes, zog mutig die Schuhe aus und holte Tamaras iPhone aus dem Fluss! Zu Hause legte er das verschlammte Gerät in Reis, schloss es ans Ladekabel – und Minuten später erschien das Apple-Logo! Über die Notfallpass-App fand der schlaue Junge die Besitzerin.

Das Wunder erklärt

Normalerweise überleben iPhones maximal eine Stunde unter Wasser. Mohammed Nour Mahouk von der Ulmer "XY Handy & Computer Klinik" hat eine Theorie: "Möglicherweise wurde das iPhone durch feinen Schlamm abgedichtet und so vor zu viel Wasser geschützt." Der Experte bestätigt: "Jedes Jahr am Schwörmontag landen ein halbes Dutzend Smartphones im Fluss – aber nach einem Jahr unter Wasser? Das ist ein Wunder!"

Happy End mit kleinen Macken

Ganz ohne Schäden blieb das iPhone nicht: Die Kameralinsen sind noch beschlagen. Aber Tamara ist überglücklich: "Da sind Fotos und Nachrichten drauf, die ich für immer verloren glaubte!" Leo bekam 30 Euro Finderlohn und Süßigkeiten.