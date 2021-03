Für die günstigen Smartphones, Wearables, Smart-Home-Produkte & Co sind auch eigene Shops in Überlegung.

Kurz nach dem Verkaufsstart seines neuen Smartphone-Flaggschiffs Mi 11 ( unser Testbericht ) hat Xiaomi am Montag eine große Österreich-Offensive angekündigt. Der chinesische IT-Riese ist seit einem halben Jahr am österreichischen Markt präsent und plant jetzt den weiteren Ausbau seiner Tätigkeit.

Bei Smartphones weltweite Nummer 3

Derzeit habe sein Unternehmen in Österreich bei Smartphones vier Prozent Marktanteil, sagte Xiaomi-Österreich-Chef Kurt Manninger bei einer Pressekonferenz in Wien vor Journalisten. Weltweit seien es 11 bis 12 Prozent Marktanteil, damit sei man im letzten Quartal 2020 Nummer drei weltweit . Nur Samsung und Apple waren noch erfolgreicher. 2020 habe Xiaomi etwa 145 Mio. Smartphones verkauft. Dabei profitiert der Hersteller auch von den strikten US-Sanktionen gegen den Konkurrenten Huawei . Denn während dieser bei seinen Android-Smartphones auf Google-Dienste (PlayStare, Maps, GMail, YouTube, etc.) verzichten muss, laufen die Xioami-Geräte mit der von Google lizenzierten Android-Version.

Weitere Produkte

Hierzulande ist Xiaomi vor allem für seine Smartphones, kabellosen Kopfhörer und smarten Fitnessbänder bekannt. Doch das chinesische Unternehmen verfügt über eine ähnlich breite Produktpalette wie Samsung. Im Vorjahr wurde unter anderem ein transparenter OLED-Fernseher vorgestellt, der in China bereits verkauft wird. Dieser war auch bei dem Event in Wien zu sehen. Weiters wurden am Montag auch smarte Lautsprecher sowie ein ganzes Sortiment an Smart-Home-Produkten (Lampen, Überwachungskameras, Steckdosen, etc.) gezeigt. Die neuesten Produkte, zu denen auch Staubsaugerroboter zählen, werden ab Ende März in Österreich verkauft. Auch hier verspricht Xiaomi ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Wer den chinesischen Konzern etwas besser kennt und beobachtet hat, wie er in den letzten Monaten in Deutschland richtig Gas gegeben hat, weiß, dass auch die Österreich-Offensive äußerst ernst gemeint ist.

Eigene Shops in Überlegung

Xiaomi ist aktuell in über 90 Märkten weltweit tätig und konnte 2019 dabei einen Umsatz von 25 Mrd. Euro verzeichnen, was laut eigenen Angaben einem jährlichen Wachstum von 91 Prozent entspricht. Genaue Umsatzzahlen für Österreich ließ sich Manninger trotz Nachfrage nicht entlocken. Dafür sei man hierzulande noch zu kurz präsent, so der Xiaomi-Österreich-Chef. Der Bedarf für eigene Stores in Österreich werde gerade erhoben, diese müssten sich rechnen. Geplant seien sowohl eigene Geschäfte als auch die Zusammenarbeit mit Partnern. Aktuelle Mitarbeiterzahlen für Österreich wurden nicht verraten. Sollten tatsächlich einige eigene Shops entstehen, dürften es jedoch schnell mehr werden.

