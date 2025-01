Zahlreiche Leaks: Nintendo Switch 2 vor Ankündigung

Verschiedene Berichte und Quellen deuten darauf hin, dass die Enthüllung unmittelbar bevorsteht. Wir fassen die bisherigen Informationen zusammen und beleuchten, was uns erwartet.

Mehrere glaubwürdige Quellen berichten, dass Nintendo die Switch 2 bereits morgen, am 16. Januar, vorgestellt werden könnte. Diese Gerüchte stammen von bekannten Plattformen wie dem YouTube-Podcast "Nate the Hate", sowie renommierten Medien wie VGC, Eurogamer und dem renommierten Journalisten Tom Warren. Während Nintendo selbst bisher keine offizielle Bestätigung abgegeben hat, scheint sich der Termin zu verdichten.

Es wird erwartet, dass die Enthüllung in Form eines Trailers erfolgt. Dieser soll vor allem die Hardware in den Mittelpunkt rücken – ähnlich wie bei der ersten Nintendo Switch im Jahr 2016. Laut den Berichten wird der Trailer vermutlich auch kurze Einblicke in ein Spiel geben, jedoch liegt der Fokus klar auf der Konsole selbst. Eine detaillierte Präsentation mit weiterführenden Infos, etwa zu Spielen oder einem exakten Preis, soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Hinsichtlich der Veröffentlichung der neuen Konsole gibt es unterschiedliche Spekulationen. Laut "Nate the Hate" und VGC könnte die Nintendo Switch 2 im Mai oder Juni 2025 erscheinen. Eurogamer hingegen schließt eine Markteinführung vor April 2025 kategorisch aus. Ein genaues Datum bleibt bislang offen, doch die Zeitfenster decken sich mit Nintendos üblichem Vorgehen, Hardware in der ersten Jahreshälfte zu veröffentlichen.

Neben der Konsole selbst sorgen auch die möglichen Launch-Titel für Spannung. Insider berichten, dass Nintendo zeitgleich mit der Veröffentlichung der Switch 2 ein neues Mario Kart herausbringen wird. Im Verlauf des Jahres könnte zudem ein frisches 3D-Mario erscheinen, das die Stärken der neuen Hardware unterstreicht. Auch von Drittanbietern werden spannende Titel erwartet: Unter anderem soll eine Portierung von Assassin’s Creed Mirage (entwickelt von Ubisoft, mit Hauptsitz in Frankreich) auf der Switch 2 erscheinen. Zudem plant Konami, das Action-Spiel Metal Gear Solid Delta ebenfalls für die neue Plattform bereitzustellen. Beide Titel könnten der Switch 2 helfen, ein breiteres Publikum anzusprechen.

Im Online-Shop von Gamestop in den USA tauchte zudem auch kurzzeitig Zubehör zur Switch 2 auf:

So wurden dort Express Micro SD Karten als auch eine JoyCon-Halterung angezeigt.

Die Leaks zur Nintendo Switch 2 liefern bisher eine Fülle an Informationen. Dazu gehören das mutmaßliche Erscheinungsdatum, Berichte über erste Spiele sowie technische Mockups der Konsole.

We now have a very good idea of what the Switch 2 will look like ????



- It will be called "Nintendo Switch 2", with the image showing what it's logo will look like.

- Switch accessory maker has published a video that shows the Switch 2 with it's new Joy-Con connecting system. pic.twitter.com/E7XSfO5buq