Machine Gun Kelly, Logan Paul und Rob Van Dam sorgen im letzten DLC-Pack für Furore.

Das ab jetzt erhältliche The Whole Dam Pack für WWE® 2K22 lässt die Spieler*innen abrocken, für Diskussionen sorgen und raketenmäßig aufsteigen. Im fünften und letzten DLC-Pack* geben die Popkultur-Ikone Machine Gun Kelly, der Social-Media-Megastar Logan Paul und der schlagkräftige Überflieger und WWE Hall of Famer Rob Van Dam den Ton an. Ebenfalls mit dabei sind LA Knight, Xia Li, Commander Azeez und Sarray. Alle sieben Superstars kommen mit eigenen 'Meine FRAKTION'-EVO-Karten, die beim 'Meine FRAKTION'-Gameplay aufgestuft werden können.

Das The Whole Dam Pack sorgt mit zwei charismatischen Stars für Popkultur-Fair: Dem Musiker, Schauspieler, Modevorbild und WWE 2K22 Executive Soundtrack Producer Machine Gun Kelly und dem Social-Media-Dynamo, Boxer und Unternehmer Logan Paul, die beide alte WWE-Bekannte sind. MGK war bei der WrestleMania XXVIII dabei und legte sich später in Monday Night Raw mit dem WWE Superstar Kevin Owens an, Logan Paul besiegte gemeinsam mit The Miz ihr Kontrahenten-Team Rey Mysterio und Dominik Mysterio in einem Match bei der WrestleMania 38. Zuvor hatte er bereits mehrere Auftritte bei der WrestleMania 37, bei Monday Night Raw und SmackDown.

Einer der außergewöhnlichsten Stars der Geschichte der WWE ist Rob Van Dam, der durch Extreme Championship Wrestling bekannt wurde. Er gewann die ECW World Championship, die World Television Championship und gleich zwei Mal die World Tag Team Championship. Auf seinem Weg in die WWE, überzeugte RVD mit seinen akrobatischen Martial-Arts-Angriffen und seinem spektakulären Five Star Frog Splash Finisher. So fügte er seiner Sammlung an Titeln auch noch die des WWE Champions, sechsfachen Intercontinental Championship-Siegers, vierfachen Hardcore Champions, European Champions, zweifachen World Tag Team Champions, WWE Tag Team Champions, Money in the Bank-Gewinners und WWE Hall of Famers hinzu.

Die Runde komplettieren erstmalig in der WWE 2K-Reihe der großmäulige LA Knight, der erste weibliche chinesische WWE Superstar Xia Li, der hoch aufragende Commander Azeez und die unbekümmerte "Sonnenkriegerin" Sarray.

Das The Whole Dam Pack ist einzeln erhältlich und auch im DLC-Komplettpaket im Season Pass, der Deluxe Edition und der nWo 4-Life Digital Edition von WWE 2K22 enthalten.

