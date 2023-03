Civilization VI, der neueste Teil der Spielreihe, ist ab heute mit Xbox Game Pass erhältlich! Wer glaubt, das Zeug dazu zu haben, eine alte Zivilisation in die Moderne zu führen, kann es jetzt beweisen: Spieler:innen haben ab sofort die Chance, es in dem rundenbasierten Strategieklassiker zu zeigen.

In Civilization VI können die Spieler:innen verschiedene Zivilisationen auswählen und anführen; jede mit einem eigenen Oberhaupt, eigenen Fähigkeiten sowie einer einzigartigen Option für Einheiten und Infrastruktur. Wenn man zum Beispiel als Amerika spielt, kann das Militär in P-51 Mustangs in die Lüfte steigen, wenn die Zeit gekommen ist, und Spieler:innen können die Kultur ihres Volkes verbessern und durch den Bau eines Filmstudios großartige Persönlichkeiten anziehen. Beim Spiel als Ägypten kommt der militärische Vorteil in Form von Maryannu-Wagenschützen viel früher zum Tragen und sowohl die Kultur als auch der Glauben des Volkes können durch den Bau der Sphinx verbessert werden. Was auch immer der individuelle Spielstil ist, es gibt eine Zivilisation, die dazu passt.

Unabhängig davon, welche Zivilisation Spieler:innen anführen, kann das Spiel durch Wissenschaft, Kultur, Religion, militärische Macht oder – falls das Spiel endet, bevor jemand einen dieser Siege errungen hat – mit einer Punktzahl gewonnen werden, die den Fortschritt in allen vier Bereichen berücksichtigt. Durch diese Siegbedingungen in Kombination mit den verschiedenen rivalisierenden Zivilisationen und Weltkarten, auf denen man sich bewegen muss, sowie den anderen Spieler:innen im Online-Mehrspielermodus sind wahrscheinlich keine zwei Partien von Civilization VI jemals gleich.

Im Microsoft Store, im PC Game Pass* und im Xbox Game Pass Ultimate** haben Spieler:innen Zugang zu allen 20 Zivilisationen des Basisspiels, wenn sie auf dem PC spielen. Auf der Konsole gibt es 7 zusätzliche spielbare Anführer und Zivilisationen, wodurch sich die Liste der Zivilisationen im Xbox Game Pass*** und Xbox Game Pass Ultimate auf 27 erhöht! Civilization VI unterstützt außerdem das Speichern in der Cloud zwischen PC und Xbox bei Verknüpfung mit einem 2K-Konto sowie das Cross-Play zwischen PC-Plattformen.

Noch mehr Möglichkeiten bieten die Erweiterungen und Inhaltspakete von Civilization VI, die neue Zivilisationen, Einheiten, Gebäude, Umweltkatastrophen, Ingenieursprojekte, eine neue Siegbedingung für die Diplomatie, den Weltkongress und vieles mehr einführen. Mit Ausnahme der Leader-Pass-Inhalte, die im März nur für PC erscheinen, sind die übrigen Erweiterungen und Inhaltspakete von Civilization VI ab sofort erhältlich. Beim Kauf von Civilization VI behalten Spieler:innen ihren Fortschritt aus der Game Pass-Version, so dass sie einfach weiterspielen können.

Die Geschichte gehört den Spieler:innen, also los geht’s: In Civilization VI kann genau diese Geschichte ab sofort mit Xbox Game Pass geschrieben werden!