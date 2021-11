× Kammer-Karte 3: Bunker Master für Borderlands® 3 ist jetzt verfügbar

Neue legendäre Ausrüstung, kosmetische Objekte und mehr für Besitzer*innen des Director's Cut-Add-ons.

Wird es nicht langsam Zeit, die Liebe zu Bunkers & Badasses überall in den Borderlands stolz zur Schau zu stellen? Dank der neuen Beute in Kammer-Karte 3: Bunker Master, der letzten der drei Kammer-Karten des Director's Cut-Add-ons, können die Spieler*innen das allseits beliebte, chaotische Fantasy-Rollenspiel in Borderlands® 3 aufleben lassen! Kammer-Karte 3 ist jetzt für alle verfügbar, die den Director's Cut* besitzen.

Kammer-Karte 3 zollt Bunkers & Badasses Tribut und beschwört Visionen einer chaotischen Fantasy-Welt der Tabletop-Kämpfe, der begehrten vielflächigen Würfel und sorgfältig bemalten Miniaturen. Wie schon Kammer-Karte 1: Die gefallenen Helden und Kammer-Karte 2: Willkommen auf Pandora, bietet Kammer-Karte 3 eine Vielzahl kosmetischer Objekte und mächtige legendäre Beute, die man im Spiel sammeln kann. Durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, die man abschließen kann, kommt man schneller an die Belohnungen. In Kammer-Karte 3 lassen sich insgesamt 28 einzigartige Belohnungen freischalten, mehr dazu auf der offiziellen Website des Spiels.

© oe24 ×

Auf die Kammer-Karten und ihre zugehörigen Belohnungen kann nur zugreifen, wer das Director's Cut-Add-on* besitzt, das separat oder als Teil von Borderlands 3 Ultimate Edition, Season Pass 2, oder des Season Pass Bundles erhältlich ist. Wie Kammer-Karten genau funktionieren wird im Leitfaden zu Kammer-Karten und Diamantschlüsseln genau erklärt.

Zusätzlich bringen wir das Koop-Beutelieferungs-Event für begrenzte Zeit zurück, um das Debüt von Kammer-Karte 3: Bunker Master zu feiern! Eine Woche lang, vom 18. November um 18:00 Uhr MEZ bis zum 25. November um 17:59 MEZ lassen alle Badass-Gegner mehr Beute fallen, wenn man im Online-Multiplayer oder am geteilten Bildschirm im Koop-Modus spielt.

Mit Kammer-Karte 3: Bunker Master und Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer, haben die Spieler*innen alles, was sie brauchen, um sich auf den Start von Tiny Tina's Wonderlands am 25. März 2022 vorzubereiten.