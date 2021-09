Spieler*innen können in einen brandneuen MyTEAM-Draft eintauchen, neue Herausforderungen und Belohnungen erleben, saisonale Belohnungskarten verdienen und vieles mehr.

2K enthüllte heute einen detaillierten Einblick in die Updates für MyTEAM in NBA® 2K22, darunter einen neuen Multiplayer-Modus, MyTEAM Draft und das bevorstehende $250.000 MyTEAM Unlimited Tournament*, an dem Spieler*innen, zum einen auf PlayStation 4 / Xbox One-Konsolen und zum anderen auf den PlayStation 5 / Xbox Series X|S-Konsolen teilnehmen können.

NBA 2K22 MyTEAM Updates beinhalten:

MyTEAM Draft: Bietet einen neuen Multiplayer-Modus, in dem die Spieler*innen eine vollständige Aufstellung von Spielerkarten auswählen. Jeder Draft bringt den Spieler*innen ein garantiertes Liga-Pack und mindestens einen Pick auf einem Draft-exklusiven Aufstieg.

Triple Threat Online: The 100 ist eine neue Interpretation des 3-gegen-3-Modus, in dem eine großartige Verteidigung den Spieler*innen noch mehr Belohnungen bringt.

Season 1: Call to Ball: Verdiene neue Belohnungskarten für saisonale Spieler, wie z.B. eine Kobe Bryant 93er Free Agent-Karte, welche die Starting Line-ups der Spieler anführt oder erhalte einen Pink Diamond Carmelo Anthony beim Erreichen von Level 40.

Community Logos: Spieler*innen, die eine In-Game-Verifizierung erhalten haben, können nun ihre Logos neben ihren Benutzernamen in MyTEAM erscheinen lassen.

Neue Herausforderungen, Agenden, Belohnungen, Events und weitere Spieler- und Teamanpassungen folgen im Laufe des Jahres.

Alle Details zu den neuen MyTEAM-Updates für NBA 2K22 gibt es im neuesten Courtside Report .





NBA 2K22 erscheint am 10. September für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen NBA 2K22-Seite.

