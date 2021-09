NBA® 2K22 enthüllt neue Gameplay-Innovationen

Brandneue Gameplay-Verbesserungen bei Defense, Dribbling, Würfen, Punkten und mehr. Im New-Gen-Gameplay-Präsentationstrailer zu NBA 2K22 gibt es die volle Action.

2K hat heute einen umfassenden Überblick über die Gameplay-Verbesserungen für NBA® 2K22 enthüllt. Die beeindruckende Liste von Features enthält schnelleres Gameplay, flinkere und direktere Bewegungssteuerung, fähigkeitsorientiertere Offense, Änderungen am Spielereditor und vieles mehr.

„Unser Fokus war von Anfang an ein möglichst unterhaltsames und spannendes Gameplay, um mit NBA 2K22 eines der authentischsten Sportspiele des Jahres zu veröffentlichen“, so Mike Wang, Gameplay Director bei Visual Concepts. „In diesem Jahr haben wir – in enger Zusammenarbeit mit unserer Community – die Kernbereiche eingegrenzt, in denen sich die Spieler essenzielle Änderungen gewünscht haben, und zusätzlich neue Gameplay-Verbesserungen umgesetzt, die das Spielerlebnis im diesjährigen Spiel noch besser machen."

NBA 2K22 enthält zahlreiche neue Gameplay-Innovationen, darunter:

Defense & defensive KI : Komplett überarbeitete Systeme zum Verteidigen und Blocken von Würfen, erhebliche Verbesserungen an den grundlegenden Defense-Rotationen und vieles mehr.

Dribbling : Einzigartiges Gefühl und eigener Rhythmus bei den Size-Ups der verschiedenen Spieler, erheblich schnelleres Spieltempo mit viel präziserer Steuerung auf dem Platz und jede Menge neue Kombos, Abbruchmanöver und Bewegungssequenzen.

Spiel im Post : Verbesserungen durch eine Vielzahl neuer Inhalte, wie neue Bewegungsmuster und ein komplettes Arsenal an Moves mit dem Rücken zum Korb.

Werfen : Es gibt eine neue Wurfanzeige, die bei hochwertigen Würfen mit guten Schützen dynamisch wächst, aber bei gut verteidigten Würfen, schwachen Schützen oder erschöpften Spielern schrumpft. NBA 2K22 legt dieses Jahr mehr Wert auf den Wurf-IQ, so dass Teams, die viel Arbeit investieren, um offene Würfe zu ermöglichen und gute Würfe machen, deutlich besser treffen werden als Teams, die schlechte Würfe erzwingen.

Abschlüsse unter dem Korb : Die jeweilige Spielstärke wird dieses Jahr bei Abschlüssen unter dem Korb einen viel größeren Einfluss haben und Spieler können mit einem brandneuen Dunk-Style-Editor ihr ganz individuelles Dunk-Repertoire aufbauen.

Builds, Plaketten & Entfesselt-Extras : Anpassungen für ausgewogenere Builds und eine auf 80 aufgestockte Plaketten-Auswahl geben den Spielern noch mehr Einfluss auf das Spiel. Zusätzlich bietet NBA 2K22 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S exklusive Entfesselt-Extras*, die freigeschaltet werden können, um bereits existierende Entfesselt-Fähigkeiten zu verstärken.

Alle Informationen zu den neuesten Gameplay-Innovationen in NBA 2K22 gibt es im aktuellen Courtside Report.

NBA 2K22 soll am 10. September für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen NBA 2K22-Seite.

Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K22 hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten.

Für aktuelle Neuigkeiten zu NBA 2K22 einfach NBA 2K auf TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und Facebook folgen.