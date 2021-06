× Neue Inhalte für NBA2K21 verfügbar

Der Kampf um die NBA-Meisterschaft hat in der neuen Mein TEAM-Season „Trial of Champions“ begonnen. In dieser Season werden die Baller am Game of Rings teilnehmen - einem epischen Triple Threat-Wettbewerb mit sechs Herausforderern in den NBA Playoffs.

NBA 2K21 Mein TEAM Season 8 „Trial of Champions“ ist eine sechswöchige Season, die sich auf die NBA Playoffs konzentriert, mit Herausforderern und Champions, die Spieler nutzen werden, um dabei Herausforderungen und Belohnungen zu erhalten: • Beginn der Saison mit sechs speziellen Trial of Champions-Karten von Anthony Davis, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Ben Simmons, Jayson Tatum und Zion Williamson. Spieler sollten ihre Herausforderer sorgfältig auswählen, da die besten Karten in Triple Threat die Community-Belohnungen in Game of Rings erhalten; © oe24 × • Belohnung der Stufe 40 einer Invincible Luka Doncic Dark Matter-Karte. Baller können einen Invincible Moses Malone verdienen, indem sie sechs Ringe in Limited plus auf Level 33 verdienen, Spieler können eine Dunkle Materie Bob McAdoo zu ihrer Sammlung hinzufügen; • Dark Matter Belohnungen, die Spieler durch alle Mein TEAM-Modi verdienen können, einschließlich Robert Parish, Tom Van Arsdale, Dick Van Arsdale, Drazen Petrovic, Horace Grant, Willis Reed und "The Iceman" George Gervin; • Baller verdienen tägliche Login-Trae Young-Belohnungen, indem sie Mein TEAM jeden Tag in der ersten Woche der Saison (4. bis 11. Juni) spielen; • Neue Signature-Herausforderung von Kevin Durant: Spieler erzielen KDs 31 Punkte und vier Dreier in seinem entscheidenden Lauf in Richtung seiner ersten NBA-Meisterschaft, um ein Hall of Fame-Abzeichen und einen Diamond Shoe zu verdienen. Neuigkeiten zu NBA 2K finden sich auf TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und Facebook. Mehr Infos